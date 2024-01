Bronze Mahomes enfrenta basquete em vídeo adorável de Brittany Mahomes

EUn um adorável vislumbre do Mahomes vida doméstica da família, Brittany Mahomes, esposa do quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, compartilhou um vídeo comovente de seu filho de 1 ano, Bronzetentando jogar basquete na quadra de sua casa.

O vídeo, postado em da Bretanha História do Instagram, captura pouco Bronze sentado no chão, determinado a atirar bolinhas de borracha na cesta.

Bronze joga basquete em uma quadra dentro da mansão de Patrick Mahomes

Apesar de algumas quedas e da queda ocasional da bola, os esforços de Bronze foram recebidos com aplausos encorajadores de sua mãe.

“Boa tentativa, Bronze!”Bretanha exclamou, demonstrando sua alegria com o espírito esportivo de seu filho.

“O pobre amigo sabe para onde vai a bola, só não sabe como chegar lá.”Bretanha comentado com humor no topo do clipe, capturando as lutas cativantes de uma criança explorando o mundo dos esportes.

Brittany e Patrick adoram passar o tempo em seu enorme complexo

Quando não funciona como uma mini arena esportiva, o Mahomes’ a quadra de basquete se transforma em um espaço para eventos fácil de limpar.

Durar novembroo casal transformou-o em campo de futebol para Bronze 1º aniversário, apropriadamente nomeado “Primeira descida do Bronze.”

As festividades incluíram um espaço transformado com grama verde falsa, mesas para crianças pequenas, arcos de balões, piscina de bolinhas, pula-pula, estação de espuma para dedos e pista de obstáculos.

A quadra de basquete de tamanho normal é uma característica proeminente na extensa propriedade dos Mahomes, concluída em Fevereiro de 2023.

Situada em um terreno de oito acres, a propriedade possui uma quadra esportiva coberta, uma academia caseira de última geração, um cinema e uma estante de troféus que Patrick Mahomes pode adicionar em 11 de fevereiro durante o Super Bowl.

Apesar do enorme terreno e das comodidades luxuosas, o Mahomes mantiveram a privacidade, compartilhando apenas vislumbres de sua casa em Netflix“Quarterback” e evitando apresentações detalhadas nas redes sociais.

O próximo desafio do Bronze Mahomes: caminhar!

Em uma entrevista recente com PESSOASBrittany Mahomes falou sobre a alegria de levar seus filhos para Patrício jogos.

“É muito especial tê-los lá, para apoiar o pai”, disse ela, enfatizando como a filha mais velha, Sterling Skyeagora está cativada pelas brincadeiras do pai.

A orgulhosa mãe compartilhou ideias sobre a personalidade de seus filhos, observando Sterling crescente interesse pelo futebol e Bronze primeiros passos para caminhar.

“Ele está quase lá. Ele deu alguns passos sozinho, mas ainda não está andando totalmente.”

Enquanto o Mahomes família continua a compartilhar vislumbres de sua vida, os fãs acompanham ansiosamente os adoráveis ​​marcos de Bronzeo mais novo deles MVP em preparação.