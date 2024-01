Brooke Hogan explica por que esperou um ano e meio para anunciar o casamento

TMZ. com

Brooke Hogan As núpcias de Bianca ficaram em segredo por 1 ano e meio… e poucos dias depois de darmos a feliz notícia, ela está nos contando por que esperou tanto para revelar que é uma mulher casada.

Recebemos Brooke no “TMZ Live” na terça-feira … onde ela diz que atrasou o anúncio de seu casamento com um jogador de hóquei no gelo Steven Oleksy em 8 de junho de 2022, porque ela nunca foi uma pessoa de grande fama – apesar da experiência de sua família em reality shows e de sua carreira musical.