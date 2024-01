Bryce Mitchell: ‘Todo mundo estava chorando e pensaram que eu estava morto’ após nocaute no UFC 296

O peso pena do UFC Bryce Mitchell definiu seu próprio protocolo de concussão após uma derrota por nocaute brutal no UFC 296 e revelou mais consequências da luta.

“A pior parte é lidar com todo mundo depois, porque todos pensaram que eu estava morto”, disse Mitchell ao ESPN.com. “Todo mundo que eu conhecia estava chorando.

“Pelo lado positivo, essa foi a luta mais fácil para mim. Nunca tive uma briga em que saísse me sentindo tão bem. Acabei de acordar na ambulância e mal me lembrei do que aconteceu. Não há dor, estou lhe dizendo. Mas todo mundo estava chorando e pensaram que eu estava morto; Não estou exagerando.”

Mitchell caiu na tela e começou a ter convulsões depois de pegar a mão direita de Josh Emmett, a quem mais tarde agradeceu por não ter dado socos subsequentes que ele acredita que “provavelmente teriam me matado”. Emmett disse ao MMA Fighting que sabia que Mitchell estava fora e não via necessidade de aplicar mais punições.

O UFC Performance Institute divulgou em 2021 um protocolo detalhado de retorno ao esporte para lutadores que sofreram uma concussão. O protocolo orienta os lutadores a fazerem um teste de avaliação de concussão denominado SCAT5 para avaliar a gravidade da lesão. Em seguida, aconselha um retorno lento à atividade, evitando contatos que possam abalar o cérebro. Recomenda-se que um médico libere um lutador para sparring de contato total.

Mitchell, no entanto, disse que está resolvendo o problema por conta própria e evitando sparring por seis meses como medida de precaução.

“Estou seguindo meu próprio protocolo de concussão”, disse Mitchell ao ESPN.com. “Vou consultar meus treinadores também, e basicamente estamos apenas dizendo: ‘Sabe, não treine por seis meses.’ Eu tenho que [build a new house] e [I’m expecting my first child], mas então irei para meu próximo campo de treinamento depois disso. O bom é que não preciso me apressar.”

A reação de Mitchell ao nocaute desencadeou uma onda de preocupação com sua segurança, mas ele minimizou sua resposta, dizendo “Eu faço isso enquanto durmo de qualquer maneira. Então, não estou realmente preocupado com essa parte.”

O que mais preocupava Mitchell, em retrospectiva, eram os procedimentos da Comissão Atlética de Nevada, que supervisionou o UFC 296. Ele argumentou que a comissão deveria ter sido mais firme em garantir que ele não se machucasse imediatamente depois.

“Quando um lutador é nocauteado assim – e eu estava assistindo a luta para estudar o filme – quando vi o quão ruim foi o nocaute, assisti a coisa toda, e vi o que eles fizeram comigo depois, e fiquei conversando depois, eu estava apertando as mãos e tropeçando – cara, eles precisam me escoltar imediatamente para fora de lá, e eu realmente acho que isso precisa ser protocolado”, disse ele. “Porque do meu ponto de vista, não consigo me lembrar de nada, e eu preferiria – digamos, que eu fosse nocauteado de novo – eu preferiria que eles apenas me escoltassem para fora de lá assim que eu estivesse de pé, e eu quero dizer [pick me up] debaixo das axilas, e nem fala comigo nem nada. Apenas me tire daí o mais rápido possível. Mas eles ainda se saíram bem. …

“Eles me escoltaram para fora eventualmente, mas eu nem acho que eles deveriam falar comigo naquela jaula, porque eu provavelmente estava discutindo com eles, dizendo: ‘Oh, estou bem, posso andar’ – eu nem sei o que eu estava dizendo. Mas sim, eles precisam me tirar da jaula, e estou feliz por terem feito isso, e é assim que eles precisam fazer isso, porque como lutadores, eles podem tropeçar, cair e machucar ainda mais a cabeça.”

Um veterano de O Lutador Final 27, Mitchell emergiu do show como uma ameaça feroz de finalização, uma vez conseguindo a segunda finalização do Twister no octógono. Ele venceu seis lutas consecutivas após aparecer no reality show antes de seu primeiro revés, uma derrota por finalização para o atual desafiante ao título dos penas, Ilia Topuria. Ele então superou Dan Ige antes de sua derrota para Emmett, uma oportunidade de última hora que ele aproveitou com a retirada de Giga Chikadze por lesão.