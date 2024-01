Buffalo Bills Pro Bowler reacende a rivalidade dos Chiefs: “Mahomes nunca esteve aqui, então boa sorte”

Ómais uma vez, o destaque de um Eliminatórias da NFL fim de semana será um jogo entre o Chefes de Kansas City e Notas de búfalo. Nas últimas quatro temporadas, as duas potências da AFC nos proporcionaram alguns jogos emocionantes, incluindo um dos melhores jogos da pós-temporada de todos os tempos durante o Eliminatórias da NFL de 2022.

Embora tenham se enfrentado cinco vezes nos últimos três anos, os Chiefs foram o time da casa em todos esses jogos. Isso vai mudar neste fim de semana, quando Buffalo receber Patrick Mahomes, Travis Kelce e companhia.

Travis Kelce descreve o frio no jogo contra os Dolphins: “Foi chocante como estava frio”

Dion Dawkins acredita que Mahomes achará difícil contra Bills Mafia

Falando à mídia na quinta-feira, Bills Pro Bowl aborda Dion Dawkins foi questionado sobre o que significa para os Chefes ter que visitá-los e não o contrário.

[Mahomes has] só estive aqui uma vez. Então, ele nunca esteve aqui. Simples assim. Pat nunca esteve no estádio dos Bills completo… O ambiente vai ser diferente e não quer dizer que está a nosso favor, mas o estádio está a nosso favor. O estádio somos nós. Isso nos ajuda. Não me importo com o que ninguém diz… Tudo bem. Então boa sorte.

O único jogo de Mahomes no Highmark Stadium aconteceu durante a temporada regular de 2020. Os chefes venceram 26-17 com Mahomes jogando para 225 jardas e dois touchdowns ao adicionar 36 jardas no chão.

O estádio estava vazio naquela época por causa da pandemia de COVID, então este será o primeiro verdadeiro teste de Mahomes diante de Máfia das contas.

Dawkins também falou de maneira geral sobre ser capaz de jogar este jogo em casa e por que é tão importante ter os fãs do Bills em quem se apoiar.

A personalidade extrovertida de Dawkins certamente brilha, mas os Chiefs provavelmente aceitarão sua “boa sorte” comente e use isso como motivação extra. O domingo não pode chegar tão cedo.