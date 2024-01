busca ativa vai seguir em 2024? Ministro responde

Você sabe o que significa o termo “busca ativa”? Trata-se de um processo realizado pelo governo federal para encontrar pessoas que têm direito a benefícios sociais, como Bolsa Família e Auxílio-gás nacional, mas que não estão conseguindo receber nada na prática.

Hoje, há uma avaliação de que muitos desses brasileiros não recebem os benefícios porque sequer sabem que teriam direito. Assim, o processo de busca ativa consiste em fazer com que assistentes sociais que atuam nos municípios encontrem os cidadãos para que eles possam entrar em programa sociais.

O atual ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome está capitaneando o sistema de busca ativa desde o início do ano passado. Agora, as pessoas querem saber se o processo em questão será seguido pelo governo federal em 2024 ou não.

Busca ativa em 2024

Em entrevista nesta semana, o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), disse que o plano do governo federal é seguir com o sistema da busca ativa este ano. Segundo ele, a ideia é concluir o procedimento já nos próximos meses.

“Em 2024, nós vamos completar a busca ativa. Falta muito pouco e temos um cadastro já bastante atualizado. A casa está arrumada. Agora temos o cadastro, que é a referência para trabalhar as políticas sociais e fazê-las chegar de forma correta. Não é só o Bolsa Família, são 36 programas”, disse Dias.

Pente-fino

Assim como a busca ativa, o pente-fino também deve seguir em 2024. Neste caso, o processo funciona para investigar as reais condições das pessoas que fazem parte do Bolsa Família. Caso alguma irregularidade seja encontrada, o usuário poderá perder o direito de receber o benefício.



Você também pode gostar:

Nesta mesma entrevista, Dias reconheceu que o sistema de pente-fino do Bolsa Família fez o governo perder popularidade. Entretanto, ele argumentou que o processo é necessário.

“Lá atrás, sim, tivemos turbulência, porém a partir de julho, com o Novo Bolsa Família e à medida em que fomos trabalhando a atualização eficiente do cadastro, isso foi superado. Todas as últimas pesquisas colocam os programas sociais como aqueles que alcançam a maior aprovação, em todas as regiões do País”, declarou o ministro.

Bolsa Família volta em breve

Falta pouco para a retomada dos pagamentos do Bolsa Família neste ano de 2024. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o benefício social vai voltar a realizar liberações no próximo dia 18 de janeiro, ou seja, na quinta-feira da próxima semana.

Mas assim como ocorreu nos meses anteriores, as liberações de janeiro do Bolsa Família serão intercaladas e divididas por grupos. Para saber o dia exato do recebimento do seu benefício é necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS).

Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para este mês de janeiro, tomando como base as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

Assim como ocorreu no ano passado, o governo publicou uma portaria que estabelece que os municípios que estão em situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal, terão o direito de receber o saldo do Bolsa Família de maneira antecipada.

Neste caso, a ideia é liberar o saldo para todos os usuários logo no primeiro dia de pagamentos, independente do final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.