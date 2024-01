Busca por crédito no Brasil DESPENCA em 2023; Veja o que aconteceu

Nesta quarta-feira (17), a Serasa Experian divulgou dados sobre o comportamento financeiro dos brasileiros em 2023. O relatório revela uma retração significativa de 9,1% na busca por crédito ao longo do ano, abrangendo o período de janeiro a dezembro. Este índice representa a menor procura por recursos financeiros desde o início da série histórica do indicador.

Os números do fechamento anual apontam para uma tendência de cautela por parte dos consumidores, refletindo um cenário econômico desafiador. A retração de 9,1% sinaliza uma expressiva redução na demanda por crédito, indicando uma possível preocupação com as condições econômicas e uma abordagem mais conservadora em relação às finanças pessoais.

Demanda de crédito por renda

O Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito divulgou seu fechamento anual, revelando dados significativos sobre o comportamento financeiro dos brasileiros em 2023. O relatório destaca que houve uma variação na busca por crédito, com quedas notáveis em diferentes faixas de renda.

Para aqueles que recebem até R$ 500 por mês, a queda foi a mais expressiva, atingindo -11,4%. Esse grupo de consumidores demonstrou uma redução acentuada na busca por recursos financeiros, indicando possíveis desafios econômicos e limitações orçamentárias.

Contrastando com essa realidade, os brasileiros que possuem renda superior a R$ 10 mil por mês apresentaram uma queda mais moderada de 7,1% na busca por crédito. Esse grupo, ainda que tenha registrado uma diminuição, manteve uma relativa estabilidade em comparação com as outras faixas de renda.

O fechamento anual do indicador revela que 2023 foi o segundo ano consecutivo em que a busca por crédito na praça diminuiu em vez de aumentar. Esse cenário sugere uma mudança significativa no comportamento dos consumidores em relação à procura por recursos financeiros, indicando uma possível reavaliação de estratégias financeiras e uma maior cautela diante do cenário econômico.

Todas as regiões do Brasil registraram queda



Você também pode gostar:

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito revelou que todas as regiões do Brasil apresentaram uma queda na busca por recursos financeiros ao longo de 2023. Os dados indicam uma tendência nacional de retração na procura por crédito, com variações significativas em diferentes partes do país. Destacam-se as seguintes regiões que lideraram a queda na busca por crédito:

Distrito Federal: O DF apresentou uma redução de 17,7%, indicando uma forte desaceleração na procura por recursos financeiros na capital do país.

Amapá: Com uma queda de 17,5%, o estado do Amapá também apresentou uma retração significativa na busca por crédito.

Rio de Janeiro: Registrando uma diminuição de 17,0%, o estado do Rio de Janeiro figura entre as regiões com maior impacto na procura por crédito

A exceção a essa tendência de retração foi observada em Santa Catarina, que apresentou uma queda mais moderada, em comparação a outros estados, ficando abaixo dos 3% de retração, com -1,7%. Essa relativa estabilidade pode indicar uma resistência maior na demanda por crédito na região catarinense.

Segundo informações disponibilizadas pelo Serasa, o indicador é construído a partir de uma amostra representativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. Esses dados oferecem uma visão abrangente do comportamento financeiro e adesão ao crédito dos consumidores em todo o país, auxiliando na compreensão das dinâmicas econômicas regionais.