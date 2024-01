C6 Bank fora do ar? clientes reclamam de instabillidade no aplicativo

Os usuários do C6 Bank que pretendiam efetuar transações via PIX ou apenas consultar o saldo de suas contas correntes foram surpreendidos com a indisponibilidade do aplicativo do banco digital nesta manhã de sexta-feira (12). Essa interrupção inesperada gerou frustração entre os clientes, impactando diretamente suas operações financeiras diárias.

De acordo com informações do site DownDetector, os problemas de acesso ao aplicativo do C6 Bank começaram a ser registrados por volta das 6h (horário de Brasília), atingindo seu pico de reclamações por volta das 9h. Coincidentemente, esse período também viu um aumento significativo de queixas relacionadas ao C6 Bank nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter).

Usuários na plataforma mencionaram enfrentar dificuldades para consultar seus saldos bancários tanto pelo aplicativo quanto pelo internet banking, além de reportarem complicações na realização de transferências PIX. Para muitos, a instabilidade no aplicativo do C6 Bank começou a ser percebida algumas horas antes.

C6 Bank confirma instabilidade

O C6 Bank confirmou a instabilidade em seu aplicativo na manhã desta sexta-feira (12), conforme apurado pelo Portal Seu Dinheiro. Em nota oficial, o banco digital reconheceu que algumas funcionalidades do aplicativo ficaram instáveis para parte dos clientes, destacando que a situação foi normalizada antes das 11h (horário de Brasília).

“Algumas funções do aplicativo do C6 Bank ficaram instáveis para parte dos clientes na manhã de hoje, sexta-feira (12/1). A situação voltou ao normal às 10h43. O app já está funcionando normalmente”, disse o banco digital.

O comunicado esclarece a natureza dos problemas enfrentados pelos usuários e assegura que as operações foram completamente restabelecidas. A notícia traz alívio aos clientes afetados pela interrupção temporária.

Saiba o que fazer quando o aplicativo está instável

É comum que aplicativos de instituições bancárias apresentem, ocasionalmente, instabilidades que podem impactar a experiência do usuário. Diante desse cenário, é fundamental que os clientes estejam cientes de procedimentos que podem ser adotados para solucionar tais problemas e garantir a continuidade de suas operações financeiras de maneira eficaz.



Você também pode gostar:

Ao se depararem com instabilidades nos aplicativos de banco, os usuários podem adotar algumas medidas simples para contornar as dificuldades. Inicialmente, é recomendado verificar a conexão com a internet, assegurando que esteja ativa e estável. Além disso, manter o aplicativo atualizado e, se necessário, reiniciar o dispositivo, são passos que frequentemente contribuem para a estabilização do serviço.

Caso as instabilidades persistam, explorar alternativas como o acesso via internet banking ou site oficial do banco pode ser uma opção viável. No entanto, em situações mais complexas, a comunicação com o suporte técnico da instituição bancária, pode fornecer assistência especializada e direcionada para a resolução do problema.

Sobre o C6 Bank

O aplicativo C6 Bank é uma plataforma digital que oferece uma variedade de serviços financeiros aos seus usuários. Desenvolvido pelo banco digital brasileiro C6, o aplicativo visa proporcionar uma experiência bancária simplificada e conveniente aos seus clientes, eliminando a necessidade de visitas físicas a agências tradicionais.

Dentro do aplicativo, os usuários têm acesso a funcionalidades como consulta de saldo, extratos, gerenciamento de cartões, transferências bancárias, transferências via Pix, pagamento de contas, e a participação em programas de recompensas. Além disso, o C6 Bank é conhecido por oferecer serviços sem taxas, como a isenção de anuidade em alguns de seus cartões de crédito.