Cadastro Único: Veja lista atualizada dos programas para 2024!

O Cadastro Único não se limita a ser apenas um registro; é a porta de acesso para uma variedade de benefícios capazes de transformar vidas e comunidades inteiras.

Saiba mais sobre o Cadastro Único e seus programas

Ao se cadastrar no Cadastro Único, as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade têm a oportunidade de acessar o Bolsa Família.

Esse programa de transferência de renda direta proporciona auxílio financeiro mensal, variando conforme a composição familiar, renda per capita e a presença de crianças e adolescentes. O pagamento mínimo é de R$ 600 mensais por família.

As famílias de baixa renda cadastradas no Cadastro Único têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, que oferece descontos na conta de energia, aliviando a despesa financeira e garantindo acesso a um serviço essencial.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), um auxílio mensal destinado a pessoas com deficiência e idosos em situação de vulnerabilidade, também pode ser acessado através do Cadastro Único, assegurando a cobertura de suas necessidades básicas.

Facilitando a participação no Programa Minha Casa, Minha Vida, o Cadastro Único oferece condições especiais de financiamento para aquisição de moradia própria ou pagamento de aluguel, visando tornar a moradia digna uma realidade para famílias de baixa renda.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) se torna uma oportunidade acessível para qualificação profissional ao estar disponível para jovens e adultos de baixa renda, buscando ampliar as chances de emprego e a inserção no mercado de trabalho.



Ao se cadastrar no Cadastro Único, viabiliza-se a participação no Programa Cisternas, uma iniciativa essencial para garantir água potável no semiárido brasileiro. Construindo cisternas para captação de água da chuva, o programa assegura o abastecimento em regiões com dificuldades hídricas, promovendo uma transformação na qualidade de vida.

Cadúnico e Bolsa Família

Após o fim do Auxílio Emergencial, o CadÚnico se manteve como a principal forma de acessar o Auxílio Brasil, um programa de transferência de renda criado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família. O Auxílio Brasil iniciou em novembro de 2021, após o término do pagamento da prorrogação do Auxílio Emergencial, e retornou ao nome Bolsa Família em março de 2023.

Outro benefício lançado para beneficiários do CadÚnico é o Auxílio Gás do Governo Federal. A União paga, a cada dois meses, o equivalente a 100% do preço do GLP de 13Kg para quase 6 milhões de pessoas. Para receber, o beneficiário deve estar com o Cadastro Único atualizado, sendo os pagamentos feitos por meio do Caixa Tem.

Como consultar o Cadastro Único 2023?

A consulta pode ser realizada pelo novo site do Cadastro Único em cadunico.dataprev.gov.br (requer login com CPF e senha do login Gov.BR). O portal oferece consulta por CPF, consulta simples e completa aos dados. Além disso, é possível fazer a consulta pelo aplicativo do Cadúnico ou ligando para 0800 707 2003.

Aplicativo CadÚnico – disponível gratuitamente nas plataformas Google Play e iOS na App Store, permite consultar o Número de Identificação Social (NIS), informações sobre a família e emitir um comprovante de cadastramento.

Emissão de comprovante do CadÚnico – é possível fazê-lo pela internet, no site Consulta Cidadão Cadastro Único, pelo aplicativo CadÚnico ou presencialmente no posto de cadastramento, CRAS ou prefeitura.

Quem pode se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico)?

Pode se inscrever no cadastro quem comprovar:

1- Renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660,00);

2- Renda mensal familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.960,00);

3- Renda superior a três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

Como fazer o cadastro no CadÚnico?

Um membro da família, com idade mínima de 16 anos e preferencialmente mulher, deve prestar as informações de todos os membros da família para o entrevistador.

Em seguida, esse responsável será o Responsável pela Unidade Familiar (RF) e deve atualizar as informações no cadastro quando houver mudanças na família.

O Responsável Familiar deve procurar o setor responsável pelo Cadastro Único ou pelo Bolsa Família na cidade em que mora, serviço prestado pelas prefeituras ou pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Atualmente, os documentos obrigatórios incluem CPF ou Título de Eleitor para o Responsável pela Unidade Familiar (RF) e um documento de identificação para os demais membros da família.

Quem mora sozinho pode se inscrever no Cadastro Único?

Sim, pessoas que moram sozinhas também podem se cadastrar, assim como pessoas em situação de rua. Todos os procedimentos de inscrição devem ser feitos no site do Ministério do Desenvolvimento Social.

Como atualizar o Cadastro Único?

Mantenha o cadastro atualizado, informando mudanças como nascimento ou morte na família, saída de integrante para outra casa, mudança de endereço, entrada das crianças na escola, variações na renda, entre outros.

Mesmo sem mudanças, o cadastro deve ser atualizado a cada dois anos.

A entrevista dura cerca de 1 hora e é gratuita. O agendamento é organizado por cada município, e o tempo de espera varia.

Programas que usam o CadÚnico

1- Programa Bolsa Família

2- Benefício de Prestação Continuada

3- Tarifa Social de Energia Elétrica

4- Minha Casa Minha Vida

5- Carteira do Idoso

6- Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda

7- Telefone Popular

8- Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos

9- Programas Cisternas

10- Água para Todos

11- Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental)

12- Bolsa Estiagem

13- Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural

14- Programa Nacional de Reforma Agrária

15- Programa Nacional de Crédito Fundiário

16- Crédito Instalação

17- Carta Social

18- Serviços Assistenciais

19- Programa Brasil Alfabetizado

20- Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

21- Identidade Jovem (ID Jovem)

22- ENEM