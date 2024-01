CADÚNICO 2024: Confira o passo a passo e realize a sua inscrição!

O CadÚnico, ou Cadastro Único, é um serviço do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, cujo objetivo é obter informações sobre famílias de baixa renda e é um requisito para diversos programas sociais do Governo Federal.

Neste artigo, vamos explicar como se inscrever no CadÚnico em 2024 e participar dos principais programas sociais.

O que é o CadÚnico?

O CadÚnico funciona como um mapa que traz informações sobre as famílias de baixa renda no Brasil. É uma ferramenta utilizada para participar de diversos programas sociais do Governo Federal. Atualmente, existem 28 programas federais que funcionam com base nos dados do CadÚnico, incluindo o Bolsa Família, Carteira do Idoso, Programa Tarifa Social de Energia Elétrica e Programa Minha Casa, Minha Vida.

Quem pode se cadastrar no CadÚnico 2024?

O CadÚnico está aberto para famílias que se enquadram em determinados critérios de renda. Para o próximo ano, os requisitos devem ser os mesmos utilizados atualmente. São eles:

Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660,00 em 2023); Ter renda mensal familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.960,00 em 2023); Possuir renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.

É importante ressaltar que pessoas que moram sozinhas também podem se cadastrar, porém é necessária uma análise para comprovação dos dados fornecidos.

Programas que utilizam os dados do CadÚnico



O CadÚnico é utilizado como base de dados para diversos programas sociais, tanto federais, estaduais quanto municipais. Alguns dos programas mais conhecidos que utilizam as informações do cadastro são:

Auxílio Gás;

Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada ( BPC );

Bolsa Verde – Programa de Apoio à Conservação Ambiental;

Carta Social;

Carteira da Pessoa Idosa;

Fomento – Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Minha Casa Minha Vida;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

PETI – ?Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

Pro Jovem Adolescente;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Telefone Popular.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Podem se inscrever no CadÚnico as famílias que possuem renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo, renda mensal familiar total de até três salários mínimos, ou famílias que possuam renda acima desses valores, mas estejam vinculadas ou desejando algum programa ou benefício que utilize o Cadastro Único em suas concessões.

Como se inscrever no CadÚnico?

Para se inscrever no CadÚnico, é possível fazer a inscrição diretamente nos centros de referência de Assistência Social da região, conhecidos como Cras. É importante ressaltar que não é necessário levar toda a família para fazer a inscrição, apenas os documentos de todos os integrantes da família.

Documentos necessários para o Responsável pela Unidade Familiar (RF):

CPF;

Título de Eleitor;

RG ou documento original com foto;

Certidão de Nascimento para filhos menores de idade.

Foi criado, em março de 2022, o aplicativo do Cadastro Único, que permite o pré-cadastro para aqueles que desejam entrar no programa. Essa etapa inicial é opcional e tem como objetivo trazer mais agilidade ao serviço.

A importância de manter o CadÚnico atualizado

É fundamental manter os dados do CadÚnico sempre atualizados. Caso ocorra alguma mudança na família, como o nascimento de um filho, mudança de residência ou trabalho, ou alguém deixe de morar na residência, o responsável pela família deve procurar o Cras para informar as alterações.

Qualquer alteração nos dados não informados ao serviço responsável pode fazer com que o beneficiário perca o acesso aos programas sociais, como o Bolsa Família. Portanto, é importante informar todas as mudanças necessárias relacionadas ao CadÚnico.

Ademais, o CadÚnico é um cadastro importante para famílias de baixa renda que desejam participar dos programas sociais do Governo Federal. Para se inscrever, é necessário comparecer ao Cras com os documentos necessários, e é fundamental manter os dados atualizados para garantir o acesso contínuo aos benefícios.

Participar do CadÚnico pode trazer grandes benefícios e melhorar a qualidade de vida das famílias brasileiras.