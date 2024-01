Cain Velasquez retorna ao UFC como cornerman de Gabriel Benitez, próxima grande audiência marcada

O ex-campeão peso pesado do UFC Cain Velasquez retornará ao seu antigo reduto no sábado, quando atuará como técnico e cornerman de Gabriel Benitez.

Velasquez, que está atualmente em liberdade sob fiança após ser acusado de tentativa de homicídio, já recebeu permissão para encurralar Usman Nurmagomedov por sua luta em um evento do Bellator na Califórnia em outubro passado. Agora ele ficará sob a orientação da Comissão Atlética de Nevada para encurralar Benitez em sua luta contra Jim Miller no UFC Vegas 84.

Dirigentes do UFC confirmaram a notícia ao MMA Fighting na terça-feira, após reportagem inicial da Claro Sports.

Depois de passar oito meses na prisão, Velasquez recebeu fiança em novembro de 2022, enquanto aguardava julgamento por tentativa de homicídio. O lutador aposentado recebeu então permissão dos tribunais para viajar a trabalho, incluindo aparições em eventos de luta livre profissional, bem como treinar lutadores como Nurmagomedov e Benitez.

Velasquez trabalha com vários lutadores treinando na American Kickboxing Academy em San Jose, onde também treinou durante sua carreira no UFC.

Velasquez foi inicialmente preso em 28 de fevereiro de 2022, após supostamente se envolver em uma perseguição em alta velocidade enquanto disparava vários tiros de uma arma apontada para um carro que transportava Harry Goularte. Goularte enfrenta acusações separadas por supostamente molestar sexualmente o filho do lutador em uma creche de propriedade da mãe de Goularte. O padrasto de Goularte, Paul Bender, foi ferido por uma bala durante a altercação e, como resultado, sofreu ferimentos não fatais.

Posteriormente, Velasquez foi preso sem incidentes e acusado de vários crimes, incluindo tentativa de homicídio premeditada.

Numerosas audiências foram realizadas ao longo do ano passado para definir uma data para o julgamento, mas todas as vezes o processo foi adiado. Em setembro passado, o juiz Daniel Nishigaya concedeu outra prorrogação ao advogado de Velasquez, mas afirmou que a data do julgamento deveria ser marcada para janeiro.

No final das contas, essa data foi adiada mais uma vez, com uma nova data de teste marcada para 14 de fevereiro.

Se for condenado por todas as acusações, Velásquez corre o risco de prisão perpétua.