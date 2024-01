Caitlin Clark é incomparável e até Angel Reese a aplaudiria: outra exposição para Iowa

Caitlin Clark fez 30 pontos e 11 assistências, e Molly Davis somou 18 pontos como número 3 Iowa tomou posse exclusiva do Conferência dos Dez Grandes liderou com uma vitória por 84-57 sobre o número 14 Indiana no Sábado à noite.

Iowa (17-1, 6-0 Big Ten) estendeu sua seqüência de vitórias para 14 jogos, ao mesmo tempo em que quebrou a seqüência de 13 vitórias consecutivas dos Hoosiers (14-2, 5-1).

Clark, o maior artilheiro do país com 31 pontos por jogo, não precisou de arremessos de último segundo, como a cesta de três pontos que bateu os Hoosiers na final da temporada regular do ano passado. Em vez disso, ela teve um início lento para registrar seu 52º duplo-duplo na carreira.

Clark acertou 10 de 21 arremessos de campo, 6 de 16 em arremessos de 3 pontos, em uma noite em que os Hawkeyes assumiram o comando da corrida da conferência.

“Eu sei, ela está quase no seu melhor nos grandes momentos”, disse o técnico de Iowa Lisa Bluder disse. “Realmente, ela é.”

Foi apenas mais um jogo, disse Clark.

“Sabe, acho que já passei por jogos suficientes em minha carreira em que houve todos esses altos maravilhosos, mas também houve baixos, e isso é apenas esporte competitivo”, disse Clark. “Isso é apenas basquete.”

Clark errou suas primeiras seis tentativas de 3 pontos, mas abriu o segundo quarto com 3 pontos consecutivos para dar a Iowa uma vantagem de 25-19.

Clark cometeu sua segunda falta faltando 4:49 para o fim do segundo quarto, com Iowa vencendo por 28-26, e ficou sentado por 2 minutos e meio. Mas Davis avançou com sete pontos e uma assistência enquanto Clark estava de fora, enquanto os Hawkeyes aumentavam sua vantagem para até sete pontos. Clark voltou para terminar o tempo, e sua cesta de 3 pontos faltando três segundos para o fim deu a Iowa uma vantagem de 43-37 no intervalo.

Os Hawkeyes então abriram o terceiro quarto com uma sequência de 11-2, iniciada por uma bandeja de Clark oito segundos após o início do quarto e culminada por uma sequência de duas posses de bola na qual Clark fez uma cesta de 3 pontos e depois deu uma assistência. Gabbie Marshallé de 3 pontos.

“Na verdade, não fizemos muitos ajustes defensivos”, disse Bluder. “Eu sei que conversamos sobre algumas coisas ofensivas que queríamos fazer, incluindo aquela jogada logo no início. (Clark) consegue aquela bandeja e isso realmente nos deu impulso.”

A campainha três do logotipo de Caitlin Clark deixa os fãs de Iowa em frenesi

“Estávamos virando demais a bola (no primeiro tempo), mas ainda estávamos no jogo”, disse o técnico do Indiana, Teri Moren. “E então damos a Caitlin aquela bandeja nos fundos e de repente estamos perdendo (oito pontos), e a partir daí tudo ficou fora de controle.”

Indiana ficou com apenas 20 pontos no segundo tempo. Os Hoosiers marcaram apenas sete gols no intervalo.

“A segunda parte, pensei, foi linda”, disse Bluder. “Achei que os nossos jogadores jogaram muito bem juntos, tanto ofensivamente como defensivamente.”

“Não éramos muito bons”, disse Moren. “Eu adoraria poder lhe dar razões para isso. Nós simplesmente parecíamos indispostos.”

Marshall somou 12 pontos para Iowa. Kate Martin fez 10 pontos e 12 rebotes.

Mackenzie Holmes liderou o Indiana com 16 pontos. Yarden Garzon e Sydney Parrish tinham 11 cada.

GRANDE IMAGEM

Indiana: Os Hoosiers só chegaram a Iowa City na manhã de sábado por causa da tempestade de inverno que interrompeu as viagens pela maior parte de Iowa. Isso não pareceu afetá-los no primeiro tempo, pois acompanharam os Hawkeyes. Mas Indiana teve apenas 27,3% de arremessos no terceiro quarto, enquanto Iowa se afastava. “Não vamos usar isso como desculpa”, disse Moren sobre as questões de viagens. “Essa não é a desculpa pela qual perdemos.”

Iowa: Os Hawkeyes alimentaram uma multidão de mais de 13.000 fãs que apareceram em uma noite em que viagens não eram recomendadas na maior parte do estado por causa das condições de nevasca. Transformou-se em outro programa de Clark diante de uma audiência de televisão nacional. “Quero dizer, é perigoso lá fora e nossos fãs não se importam”, disse Bluder. “Eles são incríveis.”

A SEGUIR

Indiana: Recebe Minnesota na quarta-feira.

Iowa: Recebe Wisconsin na terça-feira.