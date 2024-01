Caitlin Clark persegue o recorde de pontuação de Kelsey Plum na NCAA: Quantos pontos ela precisa?

EUowa destaque no basquete feminino Caitlin Clark está prestes a quebrar Kelsey AmeixaO recorde de pontuação de sua carreira, atualmente em quarto lugar na lista de pontuação de todos os tempos do basquete feminino da Divisão I da NCAA, com 3.306 pontos.

ClarkA notável média de 30,9 pontos por jogo despertou expectativa sobre quando ela superará Ameixarecorde de 3.527 pontos.

A campainha três do logotipo de Caitlin Clark deixa os fãs de Iowa em frenesi

As casas de apostas, especialmente a FanDuel Sportsbook, estabeleceram probabilidades para possíveis datas recordes, favorecendo o jogo de 22 de fevereiro contra o Indiana (+105 probabilidades) e o jogo de 15 de fevereiro contra o Michigan (+175 probabilidades).

A temporada regular de 2023/24 se desenrola com cada jogo se tornando uma oportunidade para Clark fazer história. Apesar de estar a apenas alguns pontos do recorde, suas performances consistentes de altas pontuações despertaram entusiasmo entre os fãs de Iowa e a comunidade mais ampla do basquete feminino.

A lista de pontuação de todos os tempos

Aqui está o atual NCAA Lista de pontuação de todos os tempos do basquete feminino da Divisão I:

Kelsey Plum, Washington – 3.527 Kelsey Mitchell, estado de Ohio – 3.402 Jackie Stiles, estado de Missouri – 3.393 Caitlin Clark, Iowa – 3.306 Brittney Griner, Baylor – 3.283 Patricia Hoskins, estado do Vale do Mississippi – 3.122 Lorri Bauman, Drake – 3.115 Jerica Coley, Flórida Internacional – 3.107 Rachel Banham, Minnesota – 3.093 Ashley Joens, estado de Iowa – 3.060

É importante ressaltar que o próximo jogo de Iowa acontecerá no domingo, 21 de janeiro, no estado de Ohio.