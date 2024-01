Caitlin Clark reage ao ser jogada no chão por um fã de Ohio St que invadiu a quadra

Iowa destaque no basquete feminino Caitlin Clark se viu sendo escoltada até o vestiário após uma colisão inesperada com um animado Estado de Ohio torcedor invadindo a quadra. O incidente se desenrolou em meio à celebração caótica que eclodiu após Estado de Ohio garantiu uma vitória estreita por 100-92 sobre os Hawkeyes no domingo.

Um vídeo inicialmente compartilhado no Twitter capturou os momentos tensos enquanto Clark, visivelmente abalado, foi auxiliado fora da quadra pela equipe do time. As imagens esclarecem os riscos potenciais associados às celebrações pós-jogo, onde torcedores e jogadores convergem em um ambiente descontrolado.

O jogo em si foi um espetáculo, mostrando habilidade e determinação excepcionais de ambas as equipes. No entanto, a exuberância da comemoração pós-jogo tomou um rumo preocupante quando os torcedores inundaram a quadra. No meio da folia, ocorreu uma colisão entre uma torcedora e Clark, sendo necessária assistência para sua saída da quadra.

Clark falou à mídia após o incidente

Refletindo sobre o incidente, Clark comentou sobre o clima no Schottenstein Center, reconhecendo a emoção do jogo.

“Meio assustador… isso me deixou sem fôlego, mas felizmente meus companheiros me pegaram e me tiraram da quadra. E o AD (diretor atlético) deles já veio e se desculpou comigo. Você sabe, isso vem com o Território. Tenho certeza que eles tentaram o seu melhor para fazer o que podiam, mas obviamente não funcionou, e isso é decepcionante. Apenas focado agora no jogo, nas maneiras de melhorarmos “, disse Clark.

Este incidente gerou discussões sobre os protocolos de segurança em vigor durante essas celebrações. Algumas respostas ao vídeo questionaram se a invasão judicial deveria ser proibida se Clark havia sofrido uma lesão grave. Embora a invasão de quadras seja uma tradição de longa data no esporte, há uma preocupação crescente sobre o seu potencial de comprometer a segurança dos jogadores e da equipe técnica.

“Precisamos fazer algo a respeito das tempestades nas quadras, pessoal”, expressou Painter, conforme relatado por Matt Galatzan da Sports Illustrated. “Só não sei por que as instituições não estão preparadas para isso. Tipo, o que você acha que aconteceria se elas ganhassem? Espalhe a notícia. Espalhe a notícia antes que alguém se machuque.”