Caitlin Clark ultrapassa a ex-estrela universitária na lista de pontuação na segunda posição em Iowa derrotando Wisconsin

EUowa estrela do basquete feminino Caitlin Clark atingiu um marco notável, passando para o quarto lugar no ranking Divisão Feminina da NCAA Minha lista de pontuação de todos os tempos. Superando o antigo centro de destaque de Baylor Brittney Griner, Clark conseguiu esse feito durante um jogo contra Wisconsinonde ela precisou de apenas 10 pontos para eclipsar Grinero recorde. Notavelmente, Clark garantiu os pontos necessários em um lance livre faltando 7:02 para o fim do segundo quarto.

Caitlin Clark, aluna do último ano em Iowa, mostrou um desempenho consistente de alto nível ao longo de sua carreira. Ela marcou dois dígitos em todos os jogos, exceto um, desde seu primeiro ano. Sua habilidade como pontuação ficou totalmente evidente na recente vitória de Iowa por 96 a 50 sobre Wisconsin, onde marcou 32 pontos. Esse desempenho elevou o total de sua carreira para 3.306 pontos, ultrapassando os 3.283 pontos de Griner.

Atualmente, Clark é o maior artilheiro do país, com média de 30,9 pontos por jogo. Sua impressionante taxa de pontuação sugere que ela poderá ascender ao primeiro lugar na lista de pontuação de todos os tempos já em meados de fevereiro. Os artilheiros à sua frente são Jackie Stiles do Missouri State (3.393 pontos), Kelsey Mitchell do Ohio State (3.402 pontos) e Kelsey Plum de Washington (3.527 pontos), com Plum e Mitchell jogando ativamente na WNBA.

Clark esquentou depois de um início lento

No jogo contra Wisconsin, apesar de um início lento, onde Clark errou seus primeiros quatro arremessos, ela finalizou forte, marcando 8 de 18 em campo, incluindo 6 de 14 em 3 pontos. As companheiras Kate Martin e Sydney Affolter também contribuíram significativamente, com 16 e 12 pontos, respectivamente. O Olhos de falcãoO esforço da equipe ficou evidente, pois eles deram 25 assistências em 29 arremessos de campo e acertaram 15 arremessos de 3 pontos.

Wisconsin enfrentou desafios ao longo do jogo, lutando com problemas e sendo punido por 25 faltas. Os Badgers, liderados por Serah Williams com 19 pontos e 14 rebotes, permaneceram competitivos inicialmente, mas não conseguiram acompanhar Iowaataque ofensivo.

Essa conquista de Caitlin Clark não é apenas um marco pessoal, mas também uma prova de seu papel na elevação do basquete feminino de Iowa a novos patamares. Sua jornada continua a cativar fãs e jogadoras, à medida que ela busca novos recordes e potencialmente leva seu time a mais vitórias no cenário competitivo do basquete universitário feminino.