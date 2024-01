Caitlyn Jenner foi eliminada do reality show de Son Brandon após ameaça legal

Fontes próximas a Caitlyn disseram ao TMZ… Brandon Jenner tem uma nova série na UnchainedTV chamada “At Home With the Jenners” e ele meio que usa o nome dela para promover o projeto, sem a bênção dela.

O programa já tem 3 episódios, e Brandon aparentemente está dando entrevistas onde promete que Caitlyn aparecerá no programa… o que não é totalmente impreciso, porque ela apareceu em uma cena de jantar em família com David Foster e, de fato, apareceu na câmera.

Fomos informados de que os advogados de Caitlyn entraram em contato com a produtora do programa, ameaçando com uma ação legal se ela não fosse rapidamente removida do programa… e nossas fontes dizem que ela foi excluída de todas as aparições futuras e até mesmo editada do programa. episódios em que ela já apareceu. Se isso parece meio duro, bem… há muito dinheiro em jogo aqui.