Caixa celebra 163 anos com vantagens especiais para clientes pessoa física e jurídica

Na antecipação de seu 163º aniversário, a Caixa Econômicca Federal anunciou uma série de benefícios em comemoração à sua longa trajetória no cenário financeiro. A partir desta segunda-feira (8), a instituição financeira contempla seus clientes, tanto pessoa física quanto jurídica, com vantagens que incluem a redução de juros e tarifas.

Os benefícios especiais, lançados em preparação para a celebração oficial no próximo dia 12, visam proporcionar condições mais favoráveis aos clientes que utilizam os serviços da Caixa. Com a redução de juros e tarifas da Caixa, a instituição busca fortalecer sua relação com os correntistas e contribuir para a promoção de maior acesso a produtos financeiros.

“Nestes 163 anos, apresentamos ao país um banco cada vez mais sustentável, moderno e eficiente, sem nunca esquecer nossa missão primordial: cuidar dos mais necessitados do nosso país”, disse Carlos Vieira, presidente da Caixa.

Benefícios para pessoas físicas

Desde o dia 8 de janeiro, estas condições especiais da Caixa têm sido oferecidas e permanecerão disponíveis até o final do mês, proporcionando oportunidades diferenciadas aos usuários dos serviços bancários da instituição. Veja as vantagens para os clientes pessoas físicas:

Isenção da primeira anuidade para cartões de crédito : clientes que contratarem cartões de crédito entre 8 e 12 de janeiro desfrutarão da isenção da primeira anuidade, promovendo uma economia adicional.

: clientes que contratarem cartões de crédito entre 8 e 12 de janeiro desfrutarão da isenção da primeira anuidade, promovendo uma economia adicional. Compra de moeda estrangeira sem tarifas: durante a semana do aniversário da Caixa, os clientes têm a oportunidade de adquirir moeda estrangeira sem a incidência de tarifas, facilitando operações cambiais.

Redução de 33% a 50% nas taxas de Fundos de Investimento: para aqueles interessados em investir, a Caixa oferece uma redução significativa, entre 8 e 31 de janeiro, nas taxas de determinados fundos de investimento selecionados.

Desconto de 5% na taxa de juros para CDC: entre 8 e 12 de janeiro, os clientes que optarem pela contratação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) usufruirão de um desconto de 5% na taxa de juros, promovendo condições mais atrativas para operações de crédito.

Bônus especial de internet para recargas no Vivo Pré: na sexta-feira, os usuários que realizarem recargas no plano Vivo Pré receberão um bônus especial de até 3 GB de internet.

Essa iniciativa reforça o comprometimento da Caixa Econômica Federal em reconhecer e valorizar seus clientes pessoa física. No entanto, é importante que os correntistas fiquem atentos aos prazos estipulados pela instituição financeira.

Vantagens para clientes PJ da Caixa



É importante lembrar que os clientes pessoa jurídica também são contemplados com vantagens especiais. Nesta ação da Caixa as empresas terão acesso a condições especiais nas taxas de juros para linhas de crédito de investimentos e capital de giro, visando estimular investimentos e proporcionar suporte financeiro.

De acordo com a instituição financeira, no dia 12 de janeiro, os clientes pessoa jurídica poderão aproveitar a redução nos valores da cobrança bancária, buscando aliviar custos operacionais e incentivar transações financeiras. Além disso, os empreendedores contarão com preços competitivos e vantagens exclusivas na maquininha de cartão Azulzinha de 8 a 31 de janeiro.

Essas ações refletem o compromisso da Caixa Econômica Federal em atender às necessidades e fomentar o crescimento tanto de clientes pessoa física quanto jurídica. Ao oferecer benefícios variados, a instituição busca fortalecer sua relação com os clientes e reafirma seu papel no cenário financeiro nacional.