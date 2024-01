Caixa deve garantir contas gratuitas

Em um anúncio recente, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) atribuiu à Caixa Econômica Federal a responsabilidade por garantir a gratuidade na abertura e manutenção de contas para acesso ao benefício do Bolsa Família. Essa medida visa facilitar o acesso dos beneficiários aos serviços bancários, promovendo maior inclusão financeira e eficiência na gestão do programa.

Essa medida tem o propósito de assegurar o fornecimento de cartão bancário, possibilitando consultas a saldos e extratos, além de facilitar o acesso aos saques pelos beneficiários. As ações de inclusão bancária estão inseridas nas novas regras para a administração de pagamento e de cartões do Bolsa Família.

Essas diretrizes foram oficialmente publicadas nesta terça-feira (2) no Diário Oficial da União, delineando o papel da Caixa Econômica Federal como agente operador do programa social. No mesmo documento, foram estabelecidas práticas proibidas na relação com os beneficiários, visando proteger os usuários de imposições ou induções à compra de serviços ou produtos bancários que estejam vinculados ao benefício social.

Papel da Caixa Econômica Federal no Bolsa Família

O Programa Bolsa Família, uma iniciativa crucial no combate à pobreza e promoção da inclusão social no Brasil, conta com a participação estratégica da Caixa Econômica Federal. Designada como agente operador do programa pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), a Caixa desempenha um papel fundamental na implementação e gestão eficaz dos benefícios concedidos.

Um dos aspectos primordiais da atuação da Caixa no Bolsa Família é a garantia da gratuidade na abertura e manutenção de contas para acesso aos benefícios. Esta medida visa facilitar o acesso dos beneficiários ao sistema bancário, assegurando a oferta de serviços como fornecimento de cartão bancário, consulta a saldos e extratos, além de possibilitar o acesso aos saques de maneira simplificada.

As ações de inclusão bancária, integradas às novas regras para a administração de pagamento e cartões do Bolsa Família, consolidam a Caixa Econômica Federal como uma peça-chave na execução do programa. Tais diretrizes, publicadas oficialmente no Diário Oficial da União, estabelecem o compromisso da instituição em oferecer serviços bancários essenciais aos beneficiários.

Além disso, a Caixa assume a responsabilidade de coibir práticas proibidas na relação com os beneficiários, conforme estabelecido nas diretrizes. A instituição se compromete a evitar imposições ou induções à compra de serviços ou produtos bancários que estejam condicionados ou vinculados ao recebimento do Bolsa Família.

Em síntese, a Caixa Econômica Federal desempenha um papel crucial no apoio às famílias beneficiárias do Bolsa Família. As novas diretrizes publicadas nesta primeira semana de 2024 devem garantir o acesso fácil e seguro aos recursos, promovendo a inclusão bancária e colaborando para o sucesso do programa social.



Você também pode gostar:

Sobre o programa social

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa fundamental no cenário social brasileiro, desempenhando um papel crucial no combate à pobreza e na promoção da inclusão social. Essa política de transferência de renda, implementada pelo Governo Federal, visa atender as famílias em situação de vulnerabilidade econômica, proporcionando-lhes um suporte financeiro mensal.

As famílias contempladas pelo Bolsa Família recebem os recursos por meio da Caixa Econômica Federal. A parceria entre o governo e a Caixa é essencial para garantir a eficiência na distribuição dos benefícios, assegurando que as famílias beneficiárias tenham acesso aos recursos de forma ágil e segura.