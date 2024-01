Caixa disponibiliza saques do FGTS a partir de R$ 500 para um novo grupo

A partir desta terça-feira, 2 de janeiro de 2024, no primeiro dia útil do ano, um novo grupo de trabalhadores pode receber uma parcela do seu FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Dependendo da data escolhida por eles, o dinheiro pode ter sido creditado ontem, dia 1º, ou será transferido pela Caixa Econômica no dia 10 de janeiro.

A liberação do saque-aniversário do FGTS permite uma parcela única a partir de R$ 500 para a maioria dos trabalhadores. Nessa modalidade, é possível sacar de 5% a 50% do valor total existente na conta, uma vez ao ano, sempre no mês de nascimento do beneficiário. Portanto, neste momento, serão contemplados os nascidos em janeiro.

Para o saque-aniversário do FGTS em janeiro e nos demais meses do ano, existem duas datas disponíveis, e o próprio trabalhador, ao optar por essa modalidade de resgate, pode escolher quando receber sua parcela.

As datas disponíveis são:

-1º de janeiro: com cálculo baseado nos depósitos realizados na conta até dezembro do ano anterior;

-10 de janeiro: com cálculo baseado nos depósitos feitos na conta até janeiro do mesmo ano, o que significa a possibilidade de receber um valor maior.

Os trabalhadores que cadastraram suas contas para receber terão acesso automático ao valor. Já os demais precisam acessar o aplicativo do FGTS e informar uma conta para a transferência do dinheiro.

Valor do saque-aniversário do FGTS

O valor do saque-aniversário do FGTS será calculado com base no saldo disponível na conta. Quanto maior for o saldo, maior será o valor resgatado.

Segue abaixo a tabela com os limites das faixas de saldo em reais, as alíquotas e as parcelas adicionais:



1- Até R$ 500,00: alíquota de 50,0%;

2- De R$ 500,01 até R$ 1.000,00: alíquota de 40,0%, com parcela adicional de R$ 50,00;

3- De R$ 1.000,01 até R$ 5.000,00: alíquota de 30,0%, com parcela adicional de R$ 150,00;

4- De R$ 5.000,01 até R$ 10.000,00: alíquota de 20,0%, com parcela adicional de R$ 650,00;

5- De R$ 10.000,01 até R$ 15.000,00: alíquota de 15,0%, com parcela adicional de R$ 1.150,00;

6- De R$ 15.000,01 até R$ 20.000,00: alíquota de 10,0%, com parcela adicional de R$ 1.900,00;

7- Acima de R$ 20.000,01: alíquota de 5,0%, com parcela adicional de R$ 2.900,00.

Por exemplo, um trabalhador com R$ 1.000,00 na conta pode receber no Saque-Aniversário um total de R$ 450,00, composto por uma alíquota de 40% (R$ 400,00) e uma parcela adicional de R$ 50,00.

Os títulos relacionados ao FGTS para 2024 indicam mudanças e novos benefícios para os trabalhadores, o que tem gerado expectativas positivas quanto aos rendimentos deste recurso.

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário do FGTS é uma modalidade que permite ao trabalhador retirar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço referente ao mês de seu aniversário, seguindo um calendário definido pelo banco que pode chegar até dois meses após o primeiro dia útil do mês de aniversário. Os trabalhadores solicitam a adesão a essa modalidade por meio do aplicativo da Caixa, onde também podem verificar o saldo disponível.

Existe um limite para cada retirada: para contas com saldo de até R$ 500, é possível sacar até 50% desse valor. Para contas com saldo superior, o sistema complementa os saques com uma parcela fixa.

Em outras palavras, quanto maior o saldo, menor será o percentual disponível para saque. Por exemplo, se houver um saldo de R$ 5 mil na conta, o saque máximo permitido será de 20% desse valor.

Todos os trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) têm direito ao saque-aniversário, porém é necessário optar por essa modalidade. Os trabalhadores realizam a adesão por meio do aplicativo do FGTS, disponível para dispositivos Android ou iOS.

Como aderir ao saque do FGTS?

Tanto quanto, para aderir, é preciso baixar o aplicativo do FGTS na Google Play Store (Android) ou na App Store (iPhone), fazer login com as credenciais da Caixa, confirmar os dados e concordar com os termos de uso do aplicativo. Após acessar a tela inicial do app, localize o banner “Saque-aniversário”, toque nele e selecione “Optar pelo saque-aniversário”. Em seguida, leia e concorde com os termos apresentados.

No entanto, você pode consultar o saldo disponível através do aplicativo FGTS Caixa, disponível para iOS e Android. Após se cadastrar no app com o CPF, na tela inicial, é possível visualizar o saldo total e o extrato mensal.

Portanto, acesse o aplicativo, selecione “Saque Aniversário do FGTS”, escolha a opção “modalidade saque-aniversário” e simule o valor a ser sacado. O aplicativo fornecerá o cálculo previsto para o próximo saque.