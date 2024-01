Caixa Econômica anuncia nova parcela do Auxílio Gás via Caixa Tem; confira valor

O Auxílio Gás, benefício destinado às famílias de baixa renda cadastradas no programa social, terá uma nova parcela paga pela Caixa Econômica Federal em fevereiro. Com o valor mínimo de R$ 100, essa iniciativa visa auxiliar milhões de brasileiros por todo o país. O pagamento será realizado de forma prática e segura por meio do aplicativo Caixa Tem, que se tornou uma importante ferramenta de distribuição de benefícios sociais desde o ano de 2020.

Como Funciona o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é uma das ações incluídas na nova rodada de pagamentos sociais, com o objetivo de beneficiar pelo menos 5 milhões de famílias em todo o Brasil. Para ter direito a esse benefício, é necessário atender a todos os critérios estabelecidos pelo programa social.

Uma das principais vantagens desse programa é que ele opera por meio do aplicativo Caixa Tem. Inicialmente desenvolvido para a distribuição do Auxílio Emergencial durante a pandemia de COVID-19, o aplicativo agora engloba outros programas sociais e trabalhistas, facilitando o acesso dos cidadãos aos seus benefícios.

Quem Tem Direito?

O Vale Gás subsidia a compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda e é distribuído a cada dois meses. O valor recebido pelo beneficiário é definido com base no preço médio do botijão de 13kg, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP). Cada família pode receber um valor mínimo de R$ 100, que é depositado diretamente no Caixa Tem.

Para receber o benefício do Auxílio Gás, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Estar inscrito no Cadastro Único;

Ter renda familiar mensal de, no máximo, meio salário mínimo por pessoa;

Famílias que recebem o Bolsa Família ou o BPC (Benefício de Prestação Continuada) têm prioridade.

Calendário de Pagamentos do Auxílio Gás 2024



Você também pode gostar:

Os beneficiários poderão movimentar o dinheiro do benefício diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou realizar saque nas agências da Caixa. O cronograma de pagamentos segue o padrão do Bolsa Família, com os depósitos realizados de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário.

Confira o calendário de pagamentos do Auxílio Gás para o ano de 2024:

Final do NIS Data de Pagamento 1 10/02/2024 2 11/02/2024 3 12/02/2024 4 13/02/2024 5 14/02/2024 6 17/02/2024 7 18/02/2024 8 19/02/2024 9 20/02/2024 0 21/02/2024

Como Utilizar o Caixa Tem para Receber o Auxílio Gás?

O aplicativo Caixa Tem é uma ferramenta prática e segura para receber o Auxílio Gás. Com ele, os beneficiários podem movimentar o dinheiro do benefício diretamente pelo celular, de forma rápida e conveniente. Além disso, é possível realizar o saque do valor nas agências da Caixa, caso seja necessário.

Para utilizar o Caixa Tem, basta seguir os seguintes passos:

Baixe o aplicativo Caixa Tem em seu celular, disponível para Android e iOS. Faça o login utilizando suas informações pessoais, como CPF e senha cadastrados. Ao acessar a plataforma, localize a opção “Auxílio Gás” e clique nela. Verifique o valor disponível para saque e escolha a opção desejada: movimentar o dinheiro pelo aplicativo ou realizar o saque em uma agência da Caixa. Caso opte por movimentar o dinheiro pelo aplicativo, siga as instruções fornecidas pela Caixa Tem para concluir a transação. Se preferir realizar o saque pessoalmente, dirija-se a uma agência da Caixa portando um documento de identificação com foto e o cartão do programa social ao qual você está cadastrado. Ao chegar na agência, dirija-se ao atendimento específico para saques e solicite o saque do Auxílio Gás. Apresente os documentos necessários e siga as orientações do funcionário da Caixa.

Lembrando que é importante manter o aplicativo Caixa Tem sempre atualizado para garantir o acesso aos benefícios e informações relacionadas ao Auxílio Gás.

Garantia de bem-estar às Famílias Beneficiadas

O Auxílio Gás, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, é uma importante iniciativa para auxiliar as famílias de baixa renda na compra de gás de cozinha. Com o pagamento da nova parcela em fevereiro, esse benefício se torna essencial para milhões de brasileiros em todo o país. Através do aplicativo Caixa Tem, é possível receber e movimentar o dinheiro do benefício de forma prática e segura, garantindo a tranquilidade e o bem-estar das famílias beneficiadas. Não deixe de aproveitar esse auxílio e se informe sobre o calendário de pagamentos para não perder a data de recebimento.