Caixa Libera Saque Extra de até R$ 6 MIL; veja se você tem direito

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando um pagamento extra de até R$ 6 mil para um grupo específico de trabalhadores. Esse benefício faz parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e tem como objetivo apoiar aqueles que vivem em regiões que tiveram o estado de emergência ou de calamidade pública decretados pelos governantes locais.

Quem tem direito ao saque extra?

O pagamento extra será realizado somente para os trabalhadores que moram nas 83 cidades afetadas por fortes ciclones que atingiram a Região Sul do Brasil entre setembro e dezembro de 2023. Os estados contemplados são: Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Além disso, é necessário que o trabalhador já possua saldo no Fundo de Garantia.

Como solicitar o saque?

Para solicitar o saque do valor, os trabalhadores devem acessar o aplicativo Meu FGTS, sem a necessidade de ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. Após fazer o login no aplicativo, é necessário buscar pela opção de “meus saques”, que estará disponível no menu inicial. Em seguida, clique no botão de “outras opções de saque” e selecione o item “calamidade pública”.

Ao realizar esse procedimento, o trabalhador será informado se está habilitado para realizar a retirada e, caso esteja, o dinheiro solicitado será disponibilizado em até cinco dias úteis. O valor será depositado em uma conta da poupança social do Caixa Tem, por meio da qual ele poderá realizar a movimentação financeira do valor, efetuando pagamentos, transferências ou solicitando o saque do dinheiro em espécie.

Outras modalidades de saque do FGTS

Além do saque extra para os trabalhadores afetados pelos ciclones, o FGTS disponibiliza outras modalidades de saque para diferentes situações. É importante verificar as opções disponíveis e escolher a que melhor se adequa ao seu caso. Para isso, acesse o site da Caixa Econômica Federal ou utilize o aplicativo Meu FGTS.

Oportunidade para os afetados pelos ciclones



Essa é uma grande oportunidade para aqueles que foram prejudicados pelos ciclones que atingiram a região Sul do Brasil recentemente. O pagamento extra do FGTS pode auxiliar no processo de recuperação e reconstrução das áreas afetadas, oferecendo suporte financeiro para os trabalhadores.

Se você está elegível para o saque extra, não perca tempo e faça já a sua solicitação através do aplicativo Meu FGTS. Lembre-se de verificar todas as opções disponíveis no FGTS e aproveitar os benefícios oferecidos para a sua situação específica.

Para mais informações e esclarecimentos sobre o saque extra do FGTS, acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal ou entre em contato com a instituição financeira através dos canais de atendimento disponíveis.

Faça sua solicitação e aproveite os benefícios

