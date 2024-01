Caixa Libera Saque Extra de FGTS de até R$ 6 MIL; veja como sacar

A Caixa Econômica Federal lançou um pagamento suplementar de até R$ 6.000 para um conjunto particular de trabalhadores. Este é um recurso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que visa apoiar indivíduos que residem em áreas que declararam estado de emergência ou calamidade pública.

Quem tem direito ao saque extra de FGTS?

O pagamento do FGTS será concedido apenas aos trabalhadores que residem nas 83 cidades afetadas por ciclones intensos que atingiram a Região Sul do Brasil durante setembro a dezembro de 2023. As áreas incluídas são Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Além disso, o trabalhador deve ter saldo no FGTS.

Como solicitar a retirada da Caixa?

Os trabalhadores podem solicitar a retirada do valor através do aplicativo Meu FGTS, sem necessidade de visitar uma agência da Caixa Econômica Federal.

Passo a passo para solicitar o saque:

Faça login no aplicativo Meu FGTS. Procure pela seção “meus saques”, disponível no menu principal. Clique na opção “outras opções de saque”. Selecione a opção “calamidade pública”.

A partir daí, o trabalhador será informado se está qualificado para fazer a retirada. Se estiver, o valor solicitado será disponibilizado em até cinco dias úteis. O dinheiro será depositado em uma conta poupança social do Caixa Tem, através da qual o trabalhador poderá movimentar o valor, realizando pagamentos, transferências ou solicitando o saque em espécie.

Como verificar o saldo do FGTS?



Existem várias formas de acompanhar os depósitos e o saldo do FGTS. A mais prática é a consulta ao extrato no aplicativo FGTS. Após baixar o app e acessá-lo com os seus dados, você verá a opção “Saldo Total do FGTS” na tela inicial.

Quais são as possibilidades de saque do FGTS?

Existem várias circunstâncias em que é possível sacar o FGTS. Algumas delas são mais conhecidas, como o financiamento de um imóvel, rescisão de contrato sem justa causa ou aposentadoria. No entanto, existem muitas outras situações que permitem o saque do FGTS. Vamos conhecer todas elas.

Emergência ou estado de calamidade pública

Em situações de emergência ou estado de calamidade pública, é possível sacar o valor do FGTS.

Falecimento do trabalhador

No caso de falecimento do trabalhador, seus dependentes têm direito de sacar o valor acumulado no FGTS.

Doenças graves

Se o trabalhador ou seu dependente apresentar alguma doença grave, como HIV, câncer ou estágio terminal, o FGTS também pode ser sacado.

Término do contrato por prazo determinado

O saque por contrato por prazo determinado é uma modalidade de saque do FGTS em que o trabalhador pode sacar o saldo da conta do FGTS porque o contrato de trabalho por prazo determinado foi finalizado.

Saque por determinação judicial

O saque por determinação judicial acontece quando a justiça, por meio de uma sentença, define o pagamento do FGTS e os seus beneficiários.

Saque para pagamento ou amortização de parcelas

O trabalhador pode amortizar ou liquidar o saldo devedor de um financiamento utilizando a reserva financeira do FGTS.

Saque-aniversário

O saque-aniversário do FGTS foi instituído como uma maneira de permitir a retirada de parte do saldo do FGTS todo ano, no mês em que o trabalhador celebra seu aniversário.

Saque para uso como garantia no consignado

Se o orçamento está apertado, também existe a possibilidade de usar o FGTS como garantia para conseguir um empréstimo consignado.

Saque para compra de órtese e prótese

É possível também sacar o FGTS para adquirir órtese e prótese caso o trabalhador tenha alguma deficiência física ou sensorial de longo prazo.

Saque para aplicação em Fundos Mútuos de Privatização

Recentemente, os trabalhadores também tiveram a oportunidade de aplicar recursos de suas contas do FGTS no Fundo Mútuo de Privatização (FMP) – Eletrobras.

Saque por 3 anos fora do regime do FGTS

Se a pessoa ficou sem registro em carteira por três anos ininterruptos, ou seja, fora do regime do FGTS em um contrato de trabalho extinto depois de 14/07/1990, também pode sacar o FGTS.