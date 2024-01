Caixa paga BOLSA FAMÍLIA a TODOS OS NIS hoje (18/01)

Nesta quinta-feira (18), a Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família. Contudo, neste mês, os beneficiários foram surpreendidos com uma grande mudança na lógica dos pagamentos.

Em resumo, os repasses ocorrem conforme o Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. A Caixa paga o benefício a um novo grupo de segurados a cada dia útil, iniciando os repasses aos usuários com NIS de final 1, seguindo a sequência até o número 9, e encerrando o ciclo de pagamentos com os usuários com NIS de final 0.

Entretanto, o repasse do Bolsa Família em janeiro não seguirá essa lógica, ao menos não para dezenas de municípios. Isso porque a Caixa realizará o pagamento do benefício a todos os NIS nesta quinta-feira (18), ou seja, as pessoas não terão que esperar até o final do mês para terem acesso aos valores.

Bolsa Família unificado para 197 municípios

Em janeiro, 197 municípios dos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina terão o pagamento do Bolsa Família unificado.

Em síntese, o repasse da parcela acontece hoje (18) para todos os beneficiários, independentemente do final do NIS. Confira aqui a lista de municípios beneficiados com o repasse unificado em janeiro.

A saber, a decisão afetou todos os municípios que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. Ao todo, quase 1,9 milhão de famílias irão se beneficiar com o repasse unificado neste mês, com os pagamentos totalizando R$ 1,32 bilhão.

Em Alagoas, os pagamentos foram antecipados para os beneficiários de Maceió. O governo federal destinou R$ 75 milhões à população da capital alagoana, beneficiando 109,69 mil famílias com o repasse unificado do Bolsa Família.

Só no estado do Amazonas, 616,33 mil beneficiários de 55 municípios receberam o direito de sacar o auxílio nesta quinta-feira (18). Os repasses do governo para os munícipios do estado nortista chegou a R$ 455,9 milhões.

Por sua vez, 15 municípios do Amapá têm o pagamento unificado do Bolsa Família em janeiro. O governo destinou R$ 85,52 milhões para o pagamento do benefício a 117,49 mil famílias do município.

Já no Paraná, o número de municípios beneficiados com o repasse unificado chegou a sete, totalizando 9,2 mil famílias, que irão receber R$ 6,14 milhões neste mês.

No Rio de Janeiro, outros sete municípios em situação de emergência foram contemplados com o pagamento unificado do Bolsa Família. Ao todo, 988,72 mil famílias podem sacar a partir de hoje o benefício de janeiro, cujo repasse chegou a R$ 667,93 milhões.

Por fim, 109 municípios de Santa Catarina também estão com o calendário unificado neste mês. O repasse do governo federal totalizou R$ 36,67 milhões, atendendo 53,65 mil famílias beneficiárias.

Benefícios adicionais do Bolsa Família

Neste mês, a Caixa Econômica realizará o pagamento do Bolsa Família a mais de 21 milhões de pessoas. A parcela mínima paga a cada usuário é de R$ 600, mas o governo vem disponibilizando benefícios extras desde o início do ano, elevando o valor do auxílio.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família, que elevam o valor da parcela mensal:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

assegura o pagamento de um valor adicional de a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz: em setembro de 2023, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê.

Veja outros benefícios para as famílias dos quatro estados

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) revelou que, além do pagamento unificado do Bolsa Família, outras medidas de apoio aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública foram adotadas pelo governo federal. Veja abaixo quais foram:

Antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que corresponde a um salário mínimo;

Repasse de recursos extraordinários para a rede de assistência social;

Envio de cestas de alimentos;

Liberação de recursos pelo Fomento Rural a pequenos agricultores que sofreram perdas na produção, no valor de R$ 4,6 mil;

Cofinanciamento federal.

Em resumo, a assistência social realiza o serviço de apoio e proteção à população, ofertando alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, a depender das necessidades de cada local.

O MDS também autoriza o saque sem cartão e sem uso de documentos (para os beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.