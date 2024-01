Caixa retoma pagamentos na segunda-feira (22)

A Caixa Econômica Federal retoma nesta segunda-feira (22) os pagamentos da parcela de janeiro do Bolsa Família. Isso acontece porque o programa fica paralisado no final de semana, voltando a ser pago aos beneficiários apenas em dias úteis.

Na segunda-feira, mais um grupo de segurados do maior programa de transferência de renda do Brasil pode acessar o valor do benefício. Dessa vez, os segurados com NIS de final 3 serão contemplados com o pagamento da nova parcela do Bolsa Família.

Os usuários podem acessar o valor através do Caixa Tem, fazendo transações financeiras ou pagamentos de contas diversas. No entanto, quem quiser sacar o dinheiro, deverá ir a alguma agência bancária para realizar a operação.

A Caixa Econômica iniciou os pagamentos no último dia 18 e continuará com os repasses até o final deste mês. Em resumo, os pagamentos ocorrem nos 10 últimos dias úteis de cada mês, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos usuários. Assim, um novo grupo tem acesso ao valor em suas contas a cada dia útil.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em janeiro

Em resumo, os repasses possuem um padrão e acontecem nos últimos dias úteis de cada mês. O calendário de pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família pode ser consultado pelos beneficiários. Por isso, não perca tempo e veja abaixo as datas de pagamento do auxílio.

Vale destacar que a Caixa Econômica pagou antecipadamente a parcela de janeiro ao grupo de usuários com NIS de final 3. No último sábado (20), os inscritos receberam os valores em suas contas, apesar de a data oficial de repasse ser esta segunda-feira (22).

Isso aconteceu porque a Caixa vem antecipando as parcelas cujas datas caem nas segundas-feiras. Assim, os beneficiários não precisam esperar para acessar os valores. A propósito, confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família de janeiro:



18 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 1 – LIBERADO;

19 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 2 – LIBERADO;

22 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 3 – LIBERADO ANTECIPADAMENTE NO SÁBADO (20);

23 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 4;

24 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 5;

25 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 6;

26 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 7;

29 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 8;

30 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 9;

31 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 0.

Qual o valor mínimo pago pelo Bolsa Família?

O Bolsa Família possui uma regra chamada Benefício de Renda de Cidadania. que garante o pagamento de R$ 142 para cada membro da composição familiar que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

Caso a regra fosse considerada de maneira isolada, as famílias unipessoais (com apenas um indivíduo) receberiam apenas R$ 142 no mês. Aliás, as famílias compostas por até quatro pessoas teriam direito a, no máximo, R$ 568 (R$ 142 x 4 = R$ 568) no mês.

Entretanto, o Governo Federal garante o pagamento mínimo de R$ 600 para cada usuário do Bolsa Família. Portanto, o valor do benefício não pode ser menor que essa faixa, exceto para os segurados que tiverem contratado o Auxílio Consignado anteriormente, visto que os descontos do empréstimo ocorrem diretamente sobre o valor do benefício.

Isso quer dizer que as famílias compostas por até quatro pessoas, que, teoricamente, teriam direito a R$ 568, recebem uma complementação do valor. Isso mesmo, o governo complementa a parcela para que o valor chegue a R$ 600.

Quando as famílias possuem mais de quatro indivíduos, o governo não complementa o valor da parcela, pois o benefício supera R$ 600. Por exemplo, uma família composta por cinco pessoas recebe R$ 710 por mês (R$ 142 x 5 = R$ 710). Caso haja dez pessoas, o valor da parcela chega a R$ 1.420 (R$ 142 x 10 = R$ 1.420), superando o salário mínimo.

Benefícios adicionais elevam valor do Bolsa Família

Os valores citados são considerados a base do benefício. No entanto, não existe qualquer regra no Bolsa Família que determine um limite de valor a receber. Logo, os beneficiários podem acessar valores bem maiores que R$ 600, e isso está acontecendo nos últimos meses devido ao pagamento de benefícios adicionais.

Veja abaixo quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família:

Benefício Primeira Infância: desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de R$ 150 por criança de até seis anos de idade.

desde março de 2023, o governo vem realizando o pagamento de por criança de até seis anos de idade. Benefício Variável Familiar: assegura o pagamento de um valor adicional de R$ 50 a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar.

assegura o pagamento de um valor adicional de a crianças e jovens de sete a 18 anos, bem como a gestantes e lactantes integrantes da composição familiar. Benefício Variável Familiar Nutriz: em setembro, o governo começou a pagar um adicional de R$ 50 para os indivíduos das famílias que possuem até sete meses incompletos, ajudando no crescimento nutricional do bebê.

Na prática, uma família composta por dois adultos e três crianças, com 2, 4 e 6 anos de idade, terá direito a uma parcela mensal de R$ 710 (R$ 142 x 5 = R$ 710), acrescida de R$ 150 por cada criança de até seis anos (R$ 150 x 3 = R$ 450). Assim, o valor do benefício será de R$ 1.160 no mês (R$ 710 + R$ 450 = R$ 1.160).

Cabe salientar que o repasse de todos esses benefícios ocorre na mesma data de pagamento do Bolsa Família. Assim, os usuários que tiverem direito aos benefícios irão receber os valores conforme o calendário do principal programa social do país.