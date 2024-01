Caixa Tem anuncia novos pagamentos e benefícios para 2024!

O aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pela CAIXA Econômica Federal, tem boas novidades para os beneficiários neste ano. Uma nova rodada de depósitos está sendo iniciada, com o objetivo de beneficiar aproximadamente 968 mil famílias em todo o Brasil. Além disso, foram anunciadas mudanças significativas nos benefícios e nos valores depositados, prometendo ter um impacto positivo na vida dessas famílias.

Benefícios Oferecidos pela Caixa Tem

Os principais benefícios oferecidos pelo Caixa Tem são os programas Bolsa Família e Auxílio-Gás. Os dados de depósito desses benefícios são sincronizados e ocorrem na mesma época. É importante ressaltar que o Auxílio-Gás é depositado a cada dois meses, sendo o último depósito feito em dezembro. Portanto, para janeiro, as famílias deverão ficar atentas ao número final do NIS (ignorando o dígito após o traço) que definem os dados do depósito, com pagamentos antecipados a partir do dia 18 até o dia 31.

Condições para Receber o Bolsa Família

Para manter a obtenção dos benefícios do Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas condições do programa. Na área da saúde, é necessário realizar o acompanhamento pré-natal, respeitar o calendário nacional de vacinação e acompanhar o peso e a altura das crianças de até sete anos. Em termos de educação, é exigido que as crianças de quatro a seis anos tenham uma frequência escolar mensal mínima de 60%, enquanto que aquelas com idade entre seis e 18 anos devem apresentar uma frequência escolar de pelo menos 75%.

Novidades no Caixa Tem para 2024

O Caixa Tem anunciou algumas novidades para este ano, com inclusão de novos benefícios e ajuste nos valores depositados. Entre as atualizações, destaca-se a implantação do Benefício Primeira Infância, que fornecerá R$ 150 por mês para crianças de até seis anos. Outra é o Benefício Variável Familiar de R$ 50, destinado a gestantes novas, crianças entre sete e 12 anos e adolescentes de 12 a 18 anos. O responsável por um recém-nascido receberá seis parcelas de R$ 50 cada, através do Benefício Variável Familiar Nutrizes.

O Benefício de Renda de Cidadania também passará por alterações, com um valor mínimo garantido de R$ 142 por pessoa para todos os membros da família. Por fim, com o Benefício Complementar, nenhuma família receberá menos de R$ 600 por mês.

O Caixa Tem como Plataforma de Distribuição de Benefícios Sociais



A equipe do Caixa Tem busca tornar o aplicativo a principal plataforma de distribuição de benefícios sociais no Brasil, apostando no acesso prático e fácil. As melhorias previstas para 2024 têm como objetivo ter um impacto significativo na vida das famílias beneficiadas, contribuindo para o combate à vulnerabilidade social no país.

Facilitação de Acesso e Promoção de Qualidade de vida

