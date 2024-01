Caixa Tem em 2024: Veja quais são os novos benefícios e empréstimos

A partir de janeiro de 2024, o novo aplicativo financeiro do governo, o Caixa Tem, rapidamente estabeleceu-se como a nova ‘poupança social’ para milhões de brasileiros, servindo como uma opção robusta para depósitos bancários e uma variedade de empréstimos.

Os destinatários de vários programas sociais federais têm usado o aplicativo para suas necessidades financeiras, incluindo pagamentos, transferências e solicitações de saques em dinheiro.

Benefícios para pagamento pelo aplicativo Caixa Tem

Olhando para os benefícios disponíveis para pagamento pelo aplicativo Caixa Tem a partir de janeiro de 2024, destacam-se:

1- Bolsa Família: oferece um pagamento mínimo de R$ 600 para famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social e econômica.

2- Benefício Variável Familiar Nutriz: adiciona R$ 50 ao pagamento de cada membro da família com até seis meses de idade.

3- Benefício de Renda de Cidadania: um acréscimo de R$ 142 por membro da unidade familiar.

4- Benefício Complementar: garante o valor mínimo do Bolsa Família de R$ 600.

5- Benefício Primeira Infância: adiciona R$ 150 por criança de até sete anos na família.

A extensa lista de benefícios pagos pelo aplicativo inclui programas de assistência social conhecidos, como o Bolsa Família e o Seguro-Desemprego.

Além desses programas, o Caixa Tem oferece o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em modalidades como saque-rescisão e saque-aniversário, além de empréstimos garantidos pela poupança do trabalhador.

Adicionalmente, os usuários do aplicativo poderão desfrutar de uma gama mais ampla de serviços, como a atualização de cadastro, o seguro Apoio Família, informes de rendimentos e a negociação de dívidas.

A plataforma permite ainda o acesso a serviços como Caixa Para Elas, solicitação de empréstimos e cartões de crédito, além do uso do Rapidex.



Por meio do Caixa Tem, os usuários podem realizar depósitos, utilizar o cartão de débito virtual, fazer transferências, acessar o Pix, consultar o NIS e extratos bancários, obter dicas financeiras e acessar comprovantes.

Além disso, é possível recarregar o telefone, efetuar pagamentos na lotérica, realizar pagamentos por meio de maquininhas, pagar contas e acessar serviços habitacionais da Caixa, além de utilizar o Open Finance e realizar saques sem o uso de cartão.

Opções de empréstimos pelo Caixa Tem

Além de funcionar como plataforma para pagamentos de benefícios, o Caixa Tem também oferecerá opções de empréstimos aos seus usuários, com detalhes-chave sobre o processo:

– A primeira parcela do empréstimo pode ser paga após 30 dias da contratação.

– Taxas associadas incluem IOF, CCG e juros de acerto, este último aplicado para ajustar os juros durante um período superior a 30 dias entre a contratação e o pagamento da primeira parcela.

– Disponível para todos os usuários, incluindo desempregados e microempreendedores individuais.

– Os valores variam de R$ 300 a R$ 50.000, conforme as condições pré-aprovadas.

– O valor é depositado na conta do usuário em até uma hora após a contratação.

– O empréstimo pode ser parcelado em até 60 meses, pagos através do saldo disponível na conta do usuário.

Desse modo com essa expansão dos serviços do Caixa Tem para este ano, o governo almeja proporcionar mais facilidade e flexibilidade aos usuários. Sobretudo permitindo-lhes gerenciar suas finanças de maneira mais conveniente e eficiente.

Versão do Aplicativo

A atualização para a nova versão do aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS. No entanto, os usuários podem acessá-la por meio das lojas de aplicativos dos smartphones. É importante destacar que as versões anteriores do aplicativo continuarão funcionando normalmente e fornecendo acesso a todos os serviços.

Portanto, o Caixa Tem representa um avanço na digitalização dos serviços públicos brasileiros, facilitando o acesso aos benefícios por todos os cidadãos do país. Em suma, espera-se que o aumento constante do uso de smartphones leve mais serviços públicos a seguir essa direção, tornando-se cada vez mais digitais.