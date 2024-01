Caixa Tem LIBEROU saque turbinado de até R$6.000! Veja como solicitar

A Caixa Econômica Federal anunciou recentemente uma novidade para os correntistas do Caixa Tem: a possibilidade de realizar transferências instantâneas de até R$ 6.000 através do Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Essa facilidade tem como objetivo agilizar as movimentações financeiras online e proporcionar mais comodidade aos brasileiros.

O que é o Saque-Aniversário do FGTS?

O Saque-Aniversário do FGTS é uma modalidade que permite aos trabalhadores sacarem parte do saldo de sua conta do FGTS todos os anos, no mês de seu aniversário. A quantia disponível para saque depende do valor acumulado na conta individual do FGTS de cada correntista. Agora, os beneficiários do Caixa Tem também poderão usufruir dessa opção.

Como solicitar o Saque-Aniversário?

Para solicitar o Saque-Aniversário é necessário demonstrar interesse e registrar a conta do Caixa Tem. A primeira liberação será para aqueles que nasceram em janeiro. No dia do aniversário do correntista, o valor correspondente estará disponível para saque.

A importância do Caixa Tem

Originalmente criado para a distribuição de benefícios sociais e trabalhistas, o Caixa Tem se tornou uma ferramenta essencial durante a pandemia para facilitar os pagamentos digitais. Agora, o aplicativo está se tornando cada vez mais integrado à estratégia da Caixa Econômica Federal, oferecendo opções convenientes de banca digital aos brasileiros.

Um porta-voz da Caixa Econômica Federal afirmou: “Estamos entusiasmados com a possibilidade de oferecer o Saque-Aniversário do FGTS para nossos correntistas do Caixa Tem. Essa é uma oportunidade para milhares de brasileiros terem acesso a uma grande soma de dinheiro, e a capacidade de transferir essa quantia instantaneamente é uma grande vantagem. Nosso objetivo é continuar estendendo os benefícios do Caixa Tem para os brasileiros e tornar a banca digital uma realidade para todos”.

Como aproveitar o Caixa Tem



Para saber mais sobre o Caixa Tem e como você pode se beneficiar dessa ferramenta, visite o site oficial da Caixa Econômica Federal ou baixe o aplicativo Caixa Tem em seu smartphone. Lá você encontrará informações detalhadas sobre as funcionalidades do aplicativo e como realizar as transferências instantâneas utilizando o Saque-Aniversário do FGTS.

Caso ainda tenha dúvidas sobre o FGTS e o Saque-Aniversário, acesse o site da Caixa ou entre em contato com o telefone 0800 726 0207. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h.

Conclusão

O Saque-Aniversário do FGTS através do Caixa Tem veio para facilitar a vida financeira dos brasileiros, permitindo transferências instantâneas de até R$ 6.000. Com o objetivo de tornar a banca digital uma realidade para todos, a Caixa Econômica Federal continua investindo em soluções inovadoras como o Caixa Tem, proporcionando mais comodidade e praticidade aos correntistas.

Não perca tempo e aproveite essa oportunidade! Acesse o site da Caixa ou baixe o aplicativo Caixa Tem para desfrutar dos benefícios do Saque-Aniversário do FGTS e realizar suas transferências instantâneas de forma rápida e segura. A Caixa Tem está pronta para ajudá-lo a alcançar seus objetivos financeiros.