CAIXA TEM: Novo empréstimo de até R$ 50 MIL liberado HOJE (17/01)?

O Caixa Tem é um aplicativo inovador da Caixa Econômica Federal que tem sido mostrado um grande aliado para muitos brasileiros, especialmente aqueles que recebem benefícios sociais. Desde seu lançamento em 2020, o aplicativo tem passado por constantes atualizações, apresentando novos recursos e funcionalidades para melhor atender às necessidades dos usuários. E agora, em 2024, o Caixa Tem está prestes a revolucionar ainda mais a experiência de seus usuários, com a inclusão da opção de solicitar empréstimos diretamente pelo aplicativo.

O que é o Caixa Tem?

O Caixa Tem é um aplicativo que funciona como uma conta de poupança social, permitindo que os usuários realizem diversas transações financeiras de forma prática e segura. Lançado durante a pandemia de Covid-19, o aplicativo facilitou o acesso ao auxílio emergencial para milhões de brasileiros. Atualmente, o Caixa Tem é utilizado para uma série de operações financeiras, inclusive transações via Pix.

Uma novidade: empréstimos pelo Caixa Tem

A grande novidade que está por vir é a possibilidade de solicitar empréstimos diretamente pelo Caixa Tem. A partir de 2024, os usuários do aplicativo poderão solicitar opções que variam de R$ 300 a R$ 50.000, dependendo das condições pré-aprovadas. Essa nova funcionalidade promete trazer ainda mais comodidade para os usuários, eliminando a necessidade de comparecimento a uma agência física e agilizando o processo de obtenção de crédito.

Condições de empréstimo pelo Caixa Tem

Ao solicitar um empréstimo pelo Caixa Tem, os usuários estarão sujeitos a algumas taxas, como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a Comissão de Constituição de Garantia (CFG). Após a aprovação, o valor do empréstimo será depositado imediatamente na conta do usuário, podendo ser parcelado em até 60 meses. Essa é uma excelente opção para quem precisa de recursos financeiros de forma rápida e descomplicada.

Outras funcionalidades do Caixa Tem

Além da opção de empréstimos, o Caixa Tem oferece uma ampla gama de recursos e funcionalidades que facilitam a vida financeira dos usuários. A seguir, destacamos algumas das principais funcionalidades disponíveis no aplicativo:



1. Compras online com cartão de débito virtual

O Caixa Tem possibilita que os usuários façam compras online utilizando um cartão de débito virtual. Essa funcionalidade é muito útil para quem deseja realizar compras pela internet de forma segura e prática, permitindo controlar melhor os gastos.

2. Compras presenciais através do QR Code

Os usuários do Caixa Tem também podem realizar compras presenciais utilizando o QR Code. Basta escanear o código disponibilizado pelo estabelecimento e confirmar a transação pelo aplicativo. Essa é uma forma rápida e segura de realizar pagamentos sem a necessidade de carregar dinheiro ou cartões físicos.

3. Pagamento de boletos online

Outra funcionalidade muito útil do Caixa Tem é a possibilidade de realizar o pagamento de boletos de forma rápida e prática. Basta acessar o aplicativo, inserir as informações do boleto e confirmar o pagamento. Essa facilidade permite que os usuários evitem filas e economizem tempo.

4. Pagamentos nas Lotéricas

O Caixa Tem também permite que os usuários realizem pagamentos nas Lotéricas de forma rápida e segura. Basta gerar um código no aplicativo e apresentá-lo no estabelecimento para efetuar o pagamento. Essa funcionalidade é muito conveniente para aqueles que não possuem conta bancária ou preferem utilizar os serviços das Lotéricas.

5. Recarga de celular

Os usuários do Caixa Tem podem realizar a recarga de créditos de celular diretamente pelo aplicativo. Basta selecionar a operadora e o valor desejado, e o crédito será adicionado imediatamente ao seu celular. Essa facilidade evita a necessidade de se deslocar até uma loja física para realizar a recarga.

6. Consulta ao Bolsa Família e ao Auxílio Gás Nacional

O Caixa Tem é utilizado para a consulta de benefícios sociais, como o Bolsa Família e o Auxílio Gás Nacional. Os usuários podem acessar o aplicativo e verificar os dados de pagamento, o valor dos benefícios e outras informações relevantes. Essa funcionalidade facilita o acompanhamento dos benefícios e ajuda na organização financeira.

7. Transferências via TED e DOC

O Caixa Tem permite que os usuários realizem transferências bancárias por meio das modalidades TED (Transferência Eletrônica Disponível) e DOC (Documento de Ordem de Crédito). Essa funcionalidade é muito útil para aqueles que desejam transferir dinheiro para contas de outros bancos de forma rápida e segura.

8. Transferências e pagamentos via Pix

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, também está integrado ao Caixa Tem. Os usuários do aplicativo podem realizar transferências e pagamentos utilizando o Pix de forma prática e segura. Essa é uma opção rápida e econômica para realizar transações financeiras.

Benefícios sociais no Caixa Tem

O Caixa Tem é utilizado para a distribuição de diversos benefícios sociais, como o Bolsa Família, o Auxílio Gás, o seguro-desemprego e o saque-aniversário do FGTS. Esses benefícios são pagos diretamente na conta do usuário pelo aplicativo, facilitando o acesso e o controle dos recursos.

Recuperação de senha do Caixa Tem

Caso você tenha perdido ou esquecido sua senha do Caixa Tem, é possível recuperá-la seguindo alguns passos simples. Acesse a tela inicial do aplicativo, digite seu CPF e clique em “próximo”. Em seguida, toque em “Recuperar senha” e informe novamente seu CPF. Será necessário passar por uma verificação de segurança, como responder a um desafio ou receber um código por e-mail ou SMS. Siga as instruções fornecidas e crie uma nova senha com 6 números. Caso não receba o e-mail de recuperação, verifique a caixa de spam antes de tentar novamente.

Erro 403 Proibido no Caixa Tem

Se ao acessar o aplicativo você aparecer com a mensagem “erro 403 Forbidden”, significa que o funcionamento do aplicativo está apresentando instabilidade no momento. Nesse caso, é recomendado tentar novamente em outro momento, quando o problema possivelmente já estiver resolvido.

Outras opções de recuperação de senha

O Caixa Tem oferece outras opções para recuperação de senha, como o envio do código e do link de recuperação pelo telefone cadastrado. Nesse caso, também é solicitada a verificação do número através de um código SMS. Após digitar o código, o link para a redefinição da senha será enviado. Se você não conseguir recuperar a senha usando nenhuma dessas opções, será necessário comparecer a uma agência da Caixa portando seus documentos pessoais e seu aparelho celular.

Perda de acesso e benefícios

É importante ressaltar que perder o acesso ao Caixa Tem não significa perder os benefícios sociais. O direito aos benefícios é concedido de acordo com as regras de cada programa, sendo o acesso ao aplicativo apenas uma forma de facilitar a gestão e o controle desses recursos. Caso você perca o acesso ao Caixa Tem, será possível recuperá-lo entrando em contato com a Caixa ou comparecendo a uma agência para realizar a atualização cadastral.

Quando nada funciona

Caso você tenha tentado todas as opções de recuperação de senha e ainda não tenha sucesso, por questões de segurança, é necessário procurar uma agência da Caixa Econômica Federal levando seus documentos pessoais e seu celular. Um funcionário da agência poderá auxiliá-lo no processo de recuperação de acesso à sua conta no Caixa Tem.

Não deixe de aproveitar todas as facilidades e benefícios oferecidos pelo Caixa Tem. Aproveite as funcionalidades do aplicativo para realizar transações financeiras de forma rápida, segura e prática. Fique atento a todas as atualizações e novidades que o Caixa Tem pode trazer no futuro para continuar facilitando sua vida financeira.