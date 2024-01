Caixa Tem: Novo Saque LIBERADO! Veja Lista dos Contemplados que podem receber R$ 5.000,00

O aplicativo Caixa Tem, conhecido por ser uma plataforma utilizada pela Caixa Econômica Federal para realizar pagamentos de benefícios à população, anunciou uma ótima notícia para este mês. Um novo saque estará disponível para os beneficiários do programa. Neste artigo, vamos abordar todos os detalhes sobre esse novo saque e quem poderá receber o valor de até R$ 5.000,00.

O que é o Caixa Tem?

O Caixa Tem é um aplicativo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal que permite o acesso a diversos serviços bancários de forma simples e prática. Ele é utilizado principalmente para pagamentos de benefícios sociais, como o Bolsa Família, e também para o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Novo Saque Disponível: Saque Aniversário do FGTS

O novo saque liberado pelo Caixa Tem se refere ao pagamento do Saque Aniversário do FGTS. Essa modalidade permite que os trabalhadores possam sacar uma parte do saldo total de suas contas, proporcionalmente ao tempo de trabalho e ao saldo que possuem. É importante ressaltar que os trabalhadores que optarem por essa modalidade não terão acesso ao saldo total em caso de demissão sem justa causa.

Tipos de Saques do FGTS

Além do Saque Aniversário, é importante mencionar que existem outros tipos de saques disponíveis para os trabalhadores. Essas modalidades variam de acordo com as necessidades e situações de cada indivíduo. Alguns exemplos desses saques são:

Saque Rescisão: permite que o trabalhador tenha acesso ao saldo total de sua conta do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Saque Emergencial: foi uma medida adotada pelo governo em 2020 para auxiliar os trabalhadores durante uma pandemia. Esse saque permitiu o acesso a até R$ 1.045,00 do saldo do FGTS. Saque para Compra da Casa Própria: nessa modalidade, o trabalhador pode utilizar o saldo do FGTS para dar entrada ou amortizar o financiamento de um imóvel.

É importante verificar as regras e condições de cada modalidade de saque, bem como as documentações necessárias para solicitar o benefício desejado.



Você também pode gostar:

Calendário de Pagamento do Programa Bolsa Família

Além do Saque Aniversário do FGTS, o Caixa Tem também anunciou o calendário de pagamento do Programa Bolsa Família para este mês de janeiro. O Bolsa Família é um benefício concedido a cerca de 20 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade financeira. O pagamento será realizado de acordo com o último número do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira o calendário abaixo:

Número Final do NIS Dados de Pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 22 de janeiro 4 23 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 29 de janeiro 9 30 de janeiro 0 31 de janeiro

Como Realizar o Saque pelo Caixa Tem?

Para realizar o saque pelo Caixa Tem, é necessário seguir alguns passos simples. Primeiro, comprove-se que possui o aplicativo Caixa Tem instalado em seu celular. Caso ainda não tenha, você pode baixá-lo gratuitamente na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel.

Após instalar o aplicativo, abra-o e faça o login utilizando seu CPF e uma senha cadastrada previamente. Caso ainda não tenha uma senha cadastrada, é possível criar uma no próprio aplicativo. Após fazer o login, você terá acesso às opções disponíveis no Caixa Tem.

Para realizar o saque, selecione a opção “Saque” e informe o valor que deseja retirar. O Caixa Tem irá gerar um código de saque que deverá ser utilizado em uma caixa eletrônica ou lotérica. Ao chegar no local, digite o código de saque e siga as instruções na tela para concluir a operação.

Dúvidas sobre os Saques pelo Caixa Tem?

Caso você tenha alguma dúvida sobre os saques liberados pelo Caixa Tem, entre em contato conosco ou acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal para obter maiores informações. Estamos à disposição para ajudar e esclarecer qualquer questão relacionada aos benefícios disponíveis no aplicativo.

Em resumo, o Caixa Tem está liberando um novo saque neste mês, referente ao Saque Aniversário do FGTS. Além disso, o calendário de pagamento do Programa Bolsa Família também foi divulgado. Aproveite as facilidades oferecidas pelo aplicativo e garanta o acesso aos benefícios que você tem direito. Não deixe de atualizar o aplicativo regularmente para receber todas as novidades e melhorias disponibilizadas pela Caixa Econômica Federal.