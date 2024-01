Calendário do Abono Salarial PIS/Pasep 2024: Confira as datas agora

Com o recente aumento do salário mínimo, o PIS/Pasep teve seu valor ajustado para R$ 1.412. O pagamento deste abono salarial varia entre R$ 117 e R$ 1.412, dependendo do número de meses trabalhados durante o ano fiscal de 2022.

A Caixa paga os abonos aos trabalhadores de empresas privadas, integrantes do Programa de Integração Social – PIS. Contudo, o Banco do Brasil é responsável pelo pagamento aos trabalhadores do setor público, participantes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial – PASEP.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP 2024?

O calendário de pagamento do abono salarial PIS/PASEP 2024 é organizado de acordo com a data de aniversário do beneficiário, começando em 15 de fevereiro para os nascidos em janeiro e estendendo-se até 15 de agosto para os nascidos em dezembro.

Os beneficiários que possuem conta-corrente ou poupança na Caixa recebem o crédito diretamente em suas contas. Para os demais, o recebimento é feito através da Poupança Social Digital, uma conta aberta automaticamente pela Caixa, de acordo com o calendário de pagamento. Essa conta pode ser gerenciada pelo aplicativo Caixa Tem, permitindo pagamentos, transferências, compras com cartão de débito virtual, entre outras transações.

Conforme caso a abertura da conta digital não seja possível, o saque pode ser efetuado com o Cartão Social em terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui ou diretamente em agências.

PIS

Janeiro – 15 de fevereiro de 2024;

Fevereiro – 15 de março de 2024;

Março – 14 de abril de 2024;

Abril – 15 de abril de 2024;

Maio – 15 de maio de 2024;

Junho – 15 de maio de 2024;

Julho – 15 de junho de 2024;

Agosto – 15 de junho de 2024;

Setembro – 15 de julho de 2024;

Outubro – 15 de julho de 2024;

Novembro – 15 de agosto de 2024;

Dezembro – 15 de agosto de 2024.

PASEP



Inscrição final 0 – 15 de fevereiro de 2024;

Inscrição final 1 – 15 de março de 2024;

Inscrição final 2 – 15 de abril de 2024;

Inscrição final 3 – 15 de abril de 2024;

Inscrição final 4 – 15 de maio de 2024;

Inscrição final 5 – 15 de maio de 2024;

Inscrição final 6 – 17 de junho de 2024;

Inscrição final 7 – 17 de junho de 2024;

Inscrição final 8 – 15 de julho de 2024;

Inscrição final 9 – 15 de agosto de 2024.

Direito ao abono salarial

Sempre que os trabalhadores aptos ao abono podem verificar o direito acessando a carteira de trabalho digital ou o portal gov.br. A partir de 5 de fevereiro de 2024, eles podem conferir as informações de valor, data e banco de recebimento.

Para ter direito ao Abono Salarial, o trabalhador deve estar cadastrado no Programa PIS/PASEP ou no CNIS por pelo menos cinco anos; ter contribuído para o PIS ou PASEP; ter recebido até dois salários-mínimos médios por mês no período trabalhado e ter trabalhado com atividade remunerada por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base avaliado.

Conforme a lei, a pessoa física equiparada a jurídica, empregado doméstico, trabalhadores rurais empregados por pessoa física e trabalhadores urbanos empregados por pessoa física não terão direito ao Abono Salarial.

Valor do PIS/Pasep

Assim como o valor do abono salarial para o ano de 2024 está sujeito a um aumento, impulsionado pelo reajuste no salário mínimo. O ajuste, vinculado ao piso salarial de 2024, terá um impacto direto nas parcelas do abono salarial.

Tanto quanto com a perspectiva de aumento, o pagamento do PIS/PASEP referente ao ano-base de 2022, cujo calendário está atualmente atrasado, pode ser superior ao inicialmente previsto. Essa possibilidade está atrelada à consideração do Governo Lula em elevar o salário mínimo de 2024 para R$ 1.412.

Contudo com os novos valores, os trabalhadores experimentarão um incremento de 7,65% em relação ao piso nacional de 2023, estabelecido em R$ 1.320. É fundamental esclarecer que o cálculo do abono salarial baseia-se na quantidade de meses trabalhados no ano-base (1/12) do valor total da remuneração vigente.

Dessa maneira, o valor do PIS/PASEP se acumula mensalmente até atingir o teto equivalente ao salário mínimo em vigor. Assim, ao final dos 12 meses, o trabalhador terá a oportunidade de receber R$ 1.412, embora o piso do abono salarial para cada mês ainda não tenha sido determinado.

Confira o valor do abono salarial para 2024 de acordo com o número de meses trabalhados:

– 1 mês trabalhado: R$ 117,67;

– 2 meses trabalhados: R$ 235,33;

– 3 meses trabalhados: R$ 353,00;

– 4 meses trabalhados: R$ 470,65;

– 5 meses trabalhados: R$ 588,32;

– 6 meses trabalhados: R$ 706,00;

– 7 meses trabalhados: R$ 823,66;

– 8 meses trabalhados: R$ 941,33;

– 9 meses trabalhados: R$ 1.059,00;

– 10 meses trabalhados: R$ 1.176,68;

– 11 meses trabalhados: R$ 1.294,34;

– 12 meses trabalhados: R$ 1.412,00.