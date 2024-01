Calendário do IPTU de São Paulo 2024 revela aumento significativo; veja os valores

A Prefeitura de São Paulo surpreendeu muitos ao divulgar o edital do IPTU SP 2024, anunciando um aumento no valor do imposto em relação ao ano anterior. O calendário de pagamento, iniciado em fevereiro, oferece a opção de pagamento à vista ou parcelado, com descontos para pagamentos feitos integralmente.

Acréscimo no valor do IPTU

Em 2024, os proprietários enfrentarão um acréscimo de 4,3% no IPTU em comparação com o ano anterior, conforme estipulado pela prefeitura. O pagamento pode ser dividido em até 10 parcelas ou realizado de uma vez, com um desconto de 3% sobre o imposto total. Aqueles que optarem pelo parcelamento receberão boletos mensais para quitação.

Os contribuintes têm a possibilidade de efetuar o pagamento presencialmente em terminais de autoatendimento, guichês de Caixa e lotéricas, ou virtualmente por meio de internet banking, PIX ou débito automático. A consulta online dos valores do IPTU SP 2024 estará disponível após o dia 15 de janeiro.

Pagamentos via PIX

Quanto aos pagamentos via PIX, a prefeitura orienta os contribuintes a seguir algumas diretrizes importantes: a emissão da guia de pagamento deve ser realizada exclusivamente na página oficial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, usando o link fornecido.

O beneficiário do pagamento deve ser a Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18), e o QR Code emitido deve ser da instituição Banco Bradesco S/A.

As autoridades não enviarão links, mensagens ou SMS com solicitações de pagamento do IPTU SP 2024.

Isenção do IPTU 2024 para idosos



Para requerer a isenção do IPTU para idosos, é necessário apresentar os seguintes documentos na prefeitura do município: cópia do documento de identidade, do CPF, do comprovante de renda, do comprovante de residência e a certidão de valor venal do imóvel.

O IPTU, imposto aplicado a propriedades urbanas construídas, obriga os proprietários a arcarem com as despesas correspondentes a todos os imóveis registrados em seu nome. Se o terreno for urbano e não possuir construções, você estará sujeito ao pagamento do Imposto Territorial Urbano (ITU).

Valor do imposto

O valor do IPTU 2024 varia conforme a legislação municipal, que estabelece alíquotas com base no valor venal do imóvel. Essas alíquotas, diferenciadas por tipo de propriedade, podem resultar em impostos mais altos para casas em comparação a terrenos, por exemplo.

O cálculo do IPTU depende do valor venal do imóvel e da taxa definida pelo município. Você pode calcular multiplicando o valor venal do imóvel pela taxa estabelecida pela prefeitura.

Sobretudo, cada cidade possui sua própria taxa para o cálculo do IPTU, levando em consideração fatores como localização do imóvel, tamanho da área construída e do terreno, qualidade do acabamento e serviços urbanos disponíveis na região.

Portanto, a isenção do IPTU para aposentados do INSS é um direito estipulado na legislação brasileira. Aqueles que se enquadram nas condições podem solicitar esse benefício na prefeitura do seu município, contribuindo para reduzir gastos e aliviar a situação financeira dessa parte da população.