Calendário INSS de janeiro 2024: veja datas e valores da aposentadoria

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos dos benefícios para o mês de janeiro de 2024. Neste artigo, vamos fornecer todas as informações necessárias sobre as datas de pagamento e os valores dos benefícios para aposentados e pensionistas.

Aumento do Salário Mínimo e Reajuste dos Benefícios

Com o anúncio do governo sobre o aumento do salário mínimo, os benefícios do INSS também serão reajustados. Para os beneficiários que recebem quantias inferiores ao salário mínimo, o reajuste será realizado com base no valor deste último. O salário mínimo foi fixado em R$ 1.412, representando um aumento de 8,4% em comparação a 2023, quando era de R$ 1.302.

Além disso, com a aplicação do reajuste em toda a tabela, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do último ano, o teto dos benefícios concedidos pelo INSS será ajustado para R$ 7.786,01, antes estabelecido em R$ 7.507,49.

Datas de Pagamento

O reajuste entrará em vigor a partir do primeiro pagamento dos benefícios do INSS no ano. Em janeiro, os repasses terão início no dia 25 de janeiro. Confira abaixo o calendário completo:

Número final do benefício Data de pagamento 1 25/01/2024 2 26/01/2024 3 27/01/2024 4 28/01/2024 5 29/01/2024 6 01/02/2024 7 02/02/2024 8 03/02/2024 9 04/02/2024 0 05/02/2024

É importante ressaltar que o pagamento dos benefícios é realizado conforme o número final do benefício. Portanto, fique atento à data correspondente ao final do número do seu benefício para garantir que você receba o pagamento no dia correto.

Valores dos Benefícios



Você também pode gostar:

Os valores dos benefícios do INSS variam conforme o tipo de benefício e a faixa salarial do beneficiário. Abaixo, listamos os valores atualizados dos principais benefícios concedidos pelo INSS:

Aposentadoria por Tempo de Contribuição

Até 1 salário mínimo: R$ 1.412

Acima de 1 salário mínimo até R$ 3.000: R$ 1.412 + 50% do valor que exceder 1 salário mínimo

Acima de R$ 3.000 até R$ 6.000: R$ 2.412 + 40% do valor que exceder R$ 3.000

Acima de R$ 6.000 até o teto do INSS: R$ 4.412 + 30% do valor que exceder R$ 6.000

Aposentadoria por Idade

Até 1 salário mínimo: R$ 1.412

Acima de 1 salário mínimo até o teto do INSS: R$ 1.412 + 50% do valor que exceder 1 salário mínimo

Pensão por Morte

Até 1 salário mínimo: R$ 1.412

Acima de 1 salário mínimo até o teto do INSS: R$ 1.412 + 50% do valor que exceder 1 salário mínimo

Auxílio Doença

É importante lembrar que esses valores são apenas uma referência e podem variar de acordo com a situação específica de cada beneficiário.

Como Receber o Benefício

Para receber o benefício do INSS, é necessário estar cadastrado no sistema e possuir um número de benefício. Além disso, é preciso cumprir os requisitos estabelecidos para cada tipo de benefício, como idade mínima ou tempo de contribuição.

Os pagamentos são realizados diretamente em conta corrente, sendo necessário informar o número da conta e a agência bancária no momento do cadastro. Caso você ainda não tenha uma conta, é possível abrir uma em qualquer instituição financeira de sua preferência.

Ademais, o calendário de pagamentos do INSS para janeiro de 2024 já está disponível, e os beneficiários podem se programar para receber seus pagamentos de acordo com as datas estabelecidas. Além disso, o reajuste dos benefícios, com base no aumento do salário mínimo, trará um aumento significativo nos valores concedidos pelo INSS.

É importante ficar atento ao número final do benefício para saber a data exata do pagamento. Além disso, verifique os valores atualizados dos benefícios conforme a faixa salarial e o tipo de benefício.

O INSS está comprometido em garantir o pagamento correto e pontual dos benefícios aos seus segurados. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de mais informações, entre em contato com a agência do INSS mais próxima ou acesse o site oficial para obter esclarecimentos adicionais.