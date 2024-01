CalFresh para estudantes: Por quanto tempo os alunos podem usar o CalFresh?

Taqui há muito interesse em CalFreshum programa de assistência nutricional em Califórnia que ajuda as famílias de baixa renda a terem acesso a alimentos saudáveis ​​e nutritivos.

Novos critérios de elegibilidade para benefícios SNAP: alterações e atualizaçõesRoberto Ortega

Anteriormente conhecido como vale-refeição, o CalFresh oferece aos indivíduos e famílias elegíveis um Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) cartão que pode ser usado para comprar mantimentos em varejistas autorizados.

No entanto, CalFresh os benefícios são baseados na renda, nas despesas e no tamanho da família, o que significa que serão oferecidos às pessoas diferentes valores de benefícios. Eles podem ser usados ​​para comprar alimentos, desde frutas e vegetais até carnes e laticínios.

Por razões óbvias, é popular entre os estudantes porque muitos não terão a oportunidade de ganhar enquanto estudam. Com isso em mente, é importante que os alunos estejam plenamente conscientes dos requisitos que acompanham a inscrição no programa.

Existe um limite de tempo para estudantes no CalFresh?

Normalmente, uma aplicação CalFresh deve ser recertificada todos os anos. Isso significa que se a inscrição de um aluno for aprovada antes de 10 de junho, ele poderá ser elegível para receber até um ano de benefícios alimentares antes que uma recertificação seja necessária.

Para alunos que atualmente não possuem CalFresha elegibilidade sob as exceções temporárias termina em 10 de junho. Alunos que já possuem o CalFresh precisam recertificar sua elegibilidade todos os anos.

Se eles fossem elegíveis para o programa sob as duas regras temporárias, deveriam verificar se sua recertificação pode ser enviada antes de 10 de junho. Nesse caso, eles poderão se qualificar para benefícios de até um ano.

CalFresh não tem limite de tempo no sentido do CalWORKs (TANF) programa, no qual as pessoas geralmente não conseguem obter ajuda depois de atingir o limite. Em vez disso, no programa CalFresh, os benefícios são aprovados por um período fixo de tempo, após o qual a sua elegibilidade precisa ser confirmada novamente.

Assim que o escritório do CalFresh decidir que uma família se qualifica para os benefícios do CalFresh, o programa aprovará a família por um determinado número de meses.

O período durante o qual a família é aprovada para receber benefícios CalFresh é chamado de “período de certificação”, que pode ser de um mês ou de um ano.