Caloi CONTRATA funcionários em CINCO ESTADOS

A Caloi, empresa que é uma das marcas mais reconhecidas e amadas no Brasil há 125 anos, está com ótimas opções de emprego ao redor do Brasil. Isto é, antes de falar mais sobre a marca que faz parte da PON.bikes, um grupo holandês que, na divisão de bikes, possui as maiores marcas de bicicleta do mundo, saiba quais são os cargos abertos:

Analista de RH Pleno – Manaus – AM – Efetivo;

Analista de Trade Marketing Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Fiscal PL – Manaus – AM – Efetivo;

Estagiário (a) em Melhoria Contínua – Manaus – AM – Estágio;

Vendedor (a) Externo (a) JR – Fortaleza – CE – Efetivo: Buscar atingir ou exceder as metas de vendas na sua região. Atender na região de Fortaleza (CE), procurando todas as oportunidades de negócio. Gerar bons resultados com as contas em termos de lucratividade e margem de contribuição;

Vendedor (a) Externo (a) JR – Bauru – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (a) JR – João Pessoa – PB – Efetivo;

Vendedor (a) Externo (a) JR – Chapecó – SC – Efetivo.

Mais sobre a Caloi

Contando mais sobre a Caloi, vale a pena destacar que trata-se de uma empresa fabricante de diversas marcas de bicicletas, com sede em São Paulo e fábrica em Manaus. Além disso, a marca incentiva a mobilidade sustentável, o lazer saudável e o esporte amador e profissional há mais de 100 anos. Até por isso, a Caloi é líder do mercado nacional de bicicletas.

Além disso, está presente desde um passeio de bicicleta no domingo com a família à competições esportivas. Cada projeto, cada reunião, cada momento é uma oportunidade para inspirar as pessoas com os seus produtos. Até por isso, cria as condições para que todos os colaboradores contribuam e se desenvolvam em um ambiente de trabalho positivo e efetivo.

Conheça alguns benefícios

Participação nos Lucros;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de Vida;

Vale-transporte;

Vale-refeição e/ou alimentação;

Auxílio Creche;

Day off;

Gympass;

Dentre outros.

Veja como realizar a sua candidatura



Agora que já foi possível verificar a lista de vagas da Caloi, uma das maiores do seu ramo, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

