Calvin Johnson espera reação mista para Matthew Stafford no jogo do Lions

Matheus Stafford é melhor ter trazido seu capacete de durão com ele para Detroit neste fim de semana… porque Calvin Johnson encomendado TMZ Esportes ele não espera que os fãs do Lions recebam seu ex-QB de braços abertos.

Claro, Megatron diz que provavelmente haverá alguns aplausos e até mesmo algumas pessoas vestidas com o antigo número 1 de Stafford. 9 no Ford Field quando os Rams nos visitam para o tão aguardado jogo da rodada do Wild Card no domingo à noite… mas o membro do Hall da Fama nos diz: “Tenho certeza de que haverá pessoas vaiando.”