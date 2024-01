Cam Newton responde à mãe de CeeDee Lamb após críticas de Dak Prescott: Cale a boca

Adepois do Dallas Cowboys‘derrota nos playoffs para o Green Bay Packers, CeeDee CordeiroA mãe de Chris expressou frustração nas redes sociais, sugerindo que seu filho deveria procurar uma troca e insinuando que o quarterback Dak Prescott não tem motivação para vencer uma Super Bowl.

Gesto comovente de Dak Prescott com um fã com deficiência

Ex-quarterback da NFL Cam Newton respondeu, desaconselhando a divulgação de tais queixas nas redes sociais e enfatizando que os conflitos entre jogadores devem permanecer dentro da equipe.

A resposta de Newton à mãe de CeeDee Lamb

Newton enfatizou que este princípio se aplica a todos os níveis de esportes. A relação quarterback-wide receiver é crucial para o sucesso de um time, e Newton, aproveitando sua experiência no Super Bowl com o Carolina Panterasenfatizou a importância de manter uma forte ligação entre as duas posições.

“Ouça aqui mamãe, querida, eu sei tudo o que pensamos, não precisamos dizer”, disse Newton.

“Tudo o que precisamos dizer não precisa ser postado.

“Eu nem queria falar sobre isso porque você sabe, a situação de Dallas, Cowboy. NFL, esportes universitários, não importa como um todo. O elenco de apoio não melhora nada expressando sua opinião honesta.

“Eu digo isso com respeito. Apenas cale a boca. Apenas cale a boca. Porque isso não vai adiantar nada… você vai trazer mais problemas.”

As críticas públicas da mãe de Lamb levantam preocupações sobre o impacto potencial na dinâmica da equipe e a necessidade de resolução interna para garantir o Vaqueiros‘As aspirações do Super Bowl permanecem intactas.