Cameo da ex-estrela de ‘Mean Girls’ vaza no lançamento estrangeiro de reinicialização

Tina Fey está tentando minimizar a possibilidade de qualquer participação importante de qualquer uma das antigas estrelas de ‘Meninas Malvadas’ no musical reiniciado – mas infelizmente… o gato está fora do saco.

!!PRINCIPAIS SPOILERS À FRENTE… NÃO LEIA SE NÃO QUER QUE ESTRAGUE!!

O novo ‘Meninas Malvadas’ chega aos cinemas nesta sexta-feira aqui nos Estados Unidos, mas um clipe que circula online que parece mostrar uma versão dublada em espanhol do filme – que já foi lançado no exterior, inclusive na Europa – está avisando os fãs cedo quem voltou do passado.

Acontece que… é Lindsay Lohan, vai entender. Na verdade, a própria Cady Heron está no novo.

A cena do filme que já vazou mostra uma espécie de decatlo acadêmico entre estudantes, incluindo o novo personagem principal – interpretado por Arroz Angourie. Enquanto eles recitam versos/cantam… você pode ver LiLo servindo como moderador do concurso.

Então, ela não está reprisando seu antigo papel, por si só, mas ela aparece em um momento rápido e divertido. LiLo também parece ter algum diálogo… comentando como isso parece familiar. Claro, é tudo um retorno para outra grande cena do OG – também conhecida como “O limite não existe!”

A aparição de Lindsay parece durar apenas alguns segundos… mas com certeza irá encantar todos os fãs de longa data de ‘MG’. Até agora, nenhuma palavra sobre a aparição de algum dos outros plásticos – pelo menos ainda não.



Se você ainda não sabia – sério, como não poderia?! – Lindsay estrelou como Cady Heron no filme original – uma adolescente inocente que embarca em uma jornada tumultuada pela Queen Bee Regina George depois de ser iniciada no Plastics em sua nova escola.

A participação especial vem depois LL reunido com membros do elenco de OG Tina Fey – que não apenas escreveu o roteiro do novo filme, mas também o musical que veio antes dele. Ela também está reprisando seu papel como Sra. Norbury no novo filme.

Há muito tempo que Lindsay deixou aparente seu desejo de um retorno de ‘Meninas Malvadas’ … até mesmo se reunindo com outros membros do elenco Amanda Seyfried & Lacey Chabert para um comercial com tema ‘MG’ para o Walmart no ano passado.

Mas, se você está procurando uma boa dose de nostalgia… vá ao cinema na sexta-feira, porque é quando ‘Meninas Malvadas’ será lançado oficialmente nos Estados Unidos!