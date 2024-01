Canelo e Benavidez ainda incertos: o leque de adversários após a vitória de Munguia

Jaime Munguia (43-0, 34 KOs) vitória convincente sobre John Ryder (TKO no nono round com knockdowns no segundo e quarto) não é garantido que mudará os planos de curto prazo do Canelo Álvarez (60-2-2, 39 KO) e David Benavidez (28-0, 24 KOs) mas, como diz Julio Cesar Chavez Sr., Munguia deu um “selo de autoridade” e entra no line-up dos grandes lutas dos super-médios.

Ambos Canelo e o ‘Monstro Mexicano’ planejam voltar aos ringues em maio e consideram diversas opções, embora nada seja oficial.

Canelo Alvarez é chamado de ‘barato’ por presentear crianças mexicanas com notas de US$ 50Instagram: @SUPERCARSGDL

A equipe de Benavidez não acredite Álvarez eformigas a correr o risco de enfrentar a ‘Bandeira Vermelha’ e, embora estejam sempre abertas a esta luta, o nome do povo cubano David Morell (10-0, 9 KOs) é quem agora ocupa posição privilegiada.

O pai do candidato número um do WBC comentou que gostaria de ver seu filho enfrentar o francês invicto Christian Mbilli (26-0, 22 KO).

O que Benavidez disse sobre o futuro?

Benavidez diz que eles negociaram duas semanas com Munguia no ano passado, mas ele desistiu do confronto para ir contra Ryder.

“É um nocaute fácil. É por isso que eles me evitam”, disse o ‘Monstro Mexicano’ nas redes sociais sobre Vitória de Munguia.

O Benavidez x Morrell A luta, ambas vinculadas ao PBC, é bastante viável no momento e oferece uma ótima programação para o Amazon Prime, plataforma com a qual o PBC trabalha agora.

No horizonte para Canelo, que agora também está no PBC, é Jermall Charlo (33-0, 22 KOs), que voltou em novembro após uma longa dispensa com uma vitória sobre José Benavidez.

Nenhum adversário foi anunciado ainda para o campeão de 168 libras, e Jaime Munguia já mencionou que “seria uma honra” dividir o anel com o nativo de Jalisco. Quando chegar a hora, com quem Canelo deve lutar: Benavidez ou Munguia?