‘Cansado pra caralho’: a reação incomum de Luka Doncic à noite recorde de 73 pontos

Fsexta-feira, 26 de janeiro, é uma data que Luka Doncic e Independentes os fãs nunca esquecerão. A estrela do Mavs teve um jogo quase perfeito na vitória de seu time contra o Hawks (148-143), com um recorde pessoal de 73 pontos em 75,8% de arremessos FG, 10 RBS e 7 AST. Quase tão notável foi a reação do guarda após seu feito histórico.

Luka Doncic parece envergonhado com a atenção após noite épica de 73 pontos@dallasmavs

Um vídeo capturado pelo Dallas Mavericks mostrou Doncic indo em direção ao vestiário visitante em Arena Fazenda Estadual de Atlanta. O esloveno foi recebido por um público entusiasmado Kyrie Irving, que perdeu o jogo devido a lesão. Irving estava quase entusiasmado demais com Doncic, já que o armador o elogiou e disse que ele precisava de “mais ganhos” após seu desempenho épico.

Luka Doncic estava ‘muito cansado’ para comemorar sua noite de 73 pontos

“Podemos conversar sobre isso? Mano, você tem que dar algo às câmeras, mano. Você não apenas marca 73 e não dá nada às câmeras, mano. Preciso de um pouco mais de brinde, mano”, disse Irving a Doncic. “Incrível, estou muito cansado, cara”, responde a estrela da noite.

“Incrível, estou muito cansado, cara” Doncic, para Kyrie Irving

Nesse momento, o número ’77’ entra no vestiário e é regado com bebidas e até um balde de gelo. Aparentemente constrangido com a atenção, ele permanece quieto entre a torcida dos companheiros. Depois de um minuto, ele recebe a bola do jogo pelo técnico Jason Kiddque pergunta como ele está se sentindo.

“Estou muito cansado”, diz Doncic precedido de alguns ‘obrigados’ ao seu treinador e a todos os presentes no vestiário do Mavs. Seus companheiros de equipe não conseguem evitar o riso. Em uma noite memorável, o astro mais do que conquistou o direito de estar exausto.