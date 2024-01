Card de luta PFL x Bellator marcado para 24 de fevereiro na Arábia Saudita, quatro lutas de campeão x campeão agendadas

O tão aguardado card da luta pay-per-view PFL x Bellator finalmente tem data e local.

Depois de adquirir o Bellator no final de 2023, o fundador do PFL, Donn Davis, declarou que uma das primeiras ordens de negócio para a promoção seria um “megaevento” colocando os campeões do PFL contra os campeões do Bellator em algum momento no início de 2024. Agora o evento está marcado como em. Terça-feira, dirigentes do PFL confirmaram ao MMA Fighting que o supercard PFL x Bellator acontecerá no dia 24 de fevereiro em Riad, na Arábia Saudita. Ariel Helwani foi o primeiro a dar a notícia.

Junto com a data e local, o PFL confirmou uma série de lutas para o card, incluindo quatro lutas de campeão x campeão. Na luta principal, o campeão peso pesado do PFL 2023, Renan Ferreira, enfrentará o campeão peso pesado do Bellator, Ryan Bader. No co-evento principal, o campeão meio-pesado do PFL de 2023, Impa Kasanganay, enfrentará o campeão peso médio do Bellator, Johnny Eblen, em uma luta até 185 libras.

Também no card principal, o campeão peso pena do PFL de 2023, Jesus Pinedo, enfrentará o campeão peso pena do Bellator, Patricio Pitbull, e o campeão peso meio-médio do PFL de 2023, Magomed Magomedkerimov, enfrentará o campeão peso meio-médio do Bellator, Jason Jackson.

O card de luta também contará com uma série de outros confrontos de alto nível entre lutas do PFL e do Bellator, incluindo o ex-campeão peso pesado do PFL Bruno Cappelozza x campeão meio-pesado do Bellator Vadim Nemkov em luta peso pesado, Clay Collard x AJ McKee no peso leve, Thiago Santos contra Yoel Romero, Gabriel Braga contra Aaron Pico e a estreia profissional de Biaggio Ali Walsh. Espera-se também que Claressa Shields esteja no card, embora ela não tenha oponente no momento.

Damon Martin contribuiu para este relatório.