Cardi B e Offset foram golpeados na casa da Geórgia no verão passado, policiais encontraram o tio

Antes cartão b dar Desvio desistiu no final do ano passado, parece que eles estavam lidando com algum idiota ligando para o 911 e relatando crimes falsos acontecendo em sua casa … e alguns deles foram capturados em vídeo.

O TMZ obteve um vídeo da câmera do corpo policial que foi feito em agosto do ano passado em Sandy Springs, GA – onde o casal distante tem uma casa. Em um relatório de incidente, os policiais dizem que foram enviados ao seu endereço depois que ligações foram recebidas informando que alguém havia sido baleado lá.



Um policial observa no relatório policial que uma pessoa que ligou alegou que alguém disparou um tiro na casa de um “rapper famoso” e até sugeriu que a própria Cardi pode ter sido atingida por uma bala… então os policiais vieram com luzes e sirenes, e com suas armas de fogo em punho. .

Felizmente… os policiais dizem que a ligação acabou sendo besteira – algo que os policiais descobriram quando chegaram à propriedade e conversaram com o tio de Offset, Derrick Cephus, que disse estar cuidando da casa. Sim, parece que Cardi e Offset nem estavam em casa para essa tentativa de golpe… apenas um parente confuso!

Confira o vídeo para ver o encontro, porque é muito selvagem – especialmente quando parece que o Offset está preso ao telefone, o que você pode ouvir claramente no alto-falante. É bastante óbvio que ele ficou chateado com o relatório falso… e talvez ainda mais irritado com a presença dos policiais.

Depois de algumas idas e vindas – e eventualmente percebendo que nada estava errado – os policiais foram embora e apenas fizeram um relatório de tudo. Também vale a pena notar… Offset se refere a CB como sua “esposa” aqui, e diz que ela está com ele em Los Angeles enquanto toda essa confusão acontece em casa.

Agora, em termos de como isso influencia o status atual do relacionamento (complicado), é difícil dizer com certeza… mas parece sugerir que o que quer que tenha acontecido com o relacionamento deles pode ter acontecido depois disso.