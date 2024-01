Carlos Alcaraz faz mudanças no seu jogo para melhorar: Como joga o tenista espanhol agora?

Carlos Alcaraz fará sua estreia nesta temporada no Aberto da Austrália sem ter jogado em nenhum torneio antes disso.

Três dos quatro primeiros colocados do ranking optaram pela mesma fórmula. O único que fez sua estreia oficial foi Novak Djokovic na Copa Unida, Jannik Pecador participou da exposição Kooyong Classic uma semana antes do primeiro grande e Daniel Medvedev participou da Liga Mundial de Tênis de Abu Dhabi em dezembro.

No caso do Alcaraz disputou cinco amigáveis. Com Tommy Paulo em 29 de novembro no México; uma segunda com Djokovic em Riade, em 27 de dezembro; um dia depois contra Roberto Bautista em Múrcia e já em Melbourne com Alex De Minaur e Casper Ruud.

Alcaraz, que baixou a potência dos remates na parte final de 2023, teve uma pré-época a trabalhar sob a premissa de “consistência sem perder velocidade da bola”.

Na última edição do Paris-Bercy, na partida perdeu na segunda rodada para a Rússia Roman Safiullina média do seu forehand era de 120 quilômetros por hora e a do backhand de 110. Na estreia em Torino esses recordes caíram: forehand 117 e backhand 106.

Na partida do TMS Shanghai contra Grigor Dimitrov, a velocidade média do backhand caiu para 101 quilômetros por hora. O tenista, após férias na Califórnia, iniciou a preparação no dia 8 de dezembro e não parou para o Natal.

Depois de uma primeira semana dedicada exclusivamente à vertente física, com a supervisão do seu treinador Alberto Lledofoi no dia 15 de dezembro que ele voltou a pisar na quadra para empunhar uma raquete.

“Treinamos cerca de uma hora e um quarto”, lembra Antonio Martínez Cascalesum dos três treinadores que supervisionaram seu treinamento, junto com Juan Carlos Ferrerofora da Austrália devido a uma artroscopia no joelho, e Samuel Lopez, presente na capital Victoria.

“Trabalhamos muito no saque e no resto”, diz ele. Velocidade não falta a Alcaraz: no Mutua Madrid Open rodou a 227 quilómetros por hora. É mais uma questão de percentual e de tática: “O saque aberto para o forehand deveria ser mais curto porque abre mais a quadra. .Não era uma questão de acertar cinco, mas sim de muitos seguidos”.

O melhor no Masters

A equipe do número dois tomou como referência o ATP Finals de Torino, onde foi o melhor dos oito participantes no saque. No resto do torneio, foi dada especial atenção a “acertar muitos saques bons consecutivos e ser mais consistente”.

Em seu jogo de base ele reafirmou a arma do backhand fatiado, que é tão útil em superfícies como a grama em Wimbledon.

Samuel López reafirma que “trabalhamos na linha que Juan Carlos queria. Tanto no saque como no resto, nos primeiros golpes, no avanço…”.

O bicampeão major sabe que precisa se aprimorar dentro e fora da quadra: “Todo mundo pode melhorar dentro e fora da quadra e eu não sou perfeito. e sou distraído, pontualidade, ordem…”.

A nova versão do Alcaraz terá o primeiro teste esta terça-feira com Ricardo Gasquet no maior dos Antípodas. O veterano tenista francês traz boas lembranças ao jovem jogador de El Palmar. O único precedente entre os dois foi na final de Umag, em 2021. Significou o primeiro de seus 12 títulos.