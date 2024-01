Carmelo Anthony chama Nuggets: ’15’ dado a Jokic para apagar meu legado

EUno último episódio de seu “19h no Brooklyn” podcast, Carmelo Anthony falou sobre a decisão do Denver Nuggets de dar a Nikola Jokic o Camisa nº 15um número sinônimo de Anthony tempo no Cidade da milha alta.

Antônio acredita que esta mudança não foi uma mera escolha de uma seleção, mas uma “manobra mesquinha” com o objetivo de apagar seu legado com a equipe.

Carmelo Anthony mostra ressentimento em relação ao Nuggets

Refletindo sobre sua gestão bem-sucedida no PepitasAnthony expressou sua surpresa e decepção com a mudança do número da camisa, afirmando“Eu fico tipo, (palavrão) está acontecendo? 15? Então agora, comece a pensar, isso é porque essa é a narrativa que eles divulgaram.

‘Ele queria ir embora. Ele queria fazer isso. Não. Mas por que você desrespeitaria ao oferecer isso?”

Antônio acredita que a decisão de entregar Jokic seu antigo número foi um ato deliberado de desrespeito, mostrando o desejo da organização de se distanciar de seu legado.

Apesar de liderar o Pepitas a várias aparições nos playoffs e sendo nomeado All-Star várias vezes durante suas sete temporadas completas com o time, Antônio percebe este movimento como uma indicação clara de que a organização deseja “apague tudo o que veio antes.”

Jokic como o novo rosto do Denver Nuggets



Jokicque usou Nº 15 desde seus tempos de basquete juvenil em Sérviapoderia ter pretendido homenagear Antônio.

No entanto, Anthony afirma que a mudança de camisa foi orquestrada para minar suas realizações.

Ele vê isso como uma tentativa deliberada de mudar a narrativa que cerca sua época com o Pepitas.

Enquanto Jokic desde então se tornou o rosto da franquia, Antônio enfatiza que o número 15 em Denver agora simboliza uma era diferente – a Coringa era.

Antônio reconhece a mudança geracional, mas acredita que a Pepitas ainda se agarram a um momento de mais de uma década atrás, enfatizando que “estamos em 2010. Isso foi há 13 anos.”

“Quando você pensa nos 15 anos em Denver agora, para esta geração, você [think the] Palhaço,” ele disse.

“E não há nada nesse sentido. É que foram duas gerações diferentes. [The Nuggets] não passou daquele momento. Estamos em 2010. Isso foi há 13 anos. Então, se estiver, você está se apegando a algo que aconteceu há 13 anos.”