Carne Ozempic, Jessica Biel Comendo no Chuveiro, Clipper Darrell

É fim de semana, e é melhor acreditar que terminamos bem no TMZ – especialmente na frente da TV… onde cobrimos tudo, desde as guerras Ozempic em curso… até tomar banho. 😅

TMZ ao vivo

‘TMZ Live’ foi mais uma festa entre o Dr. Terry Dubrow dar Jillian Michaels – que parecem estar em guerra uns com os outros sobre a questão muito debatida do Ozempic… e se é realmente saudável para pessoas que querem perder peso.

TMZ é televisão

No ‘TMZ on TV’, terminamos a semana com uma nota um pouco mais leve – ou seja, investigando se Jéssica BielO “lanche no chuveiro” confessado de foi eficiente… ou totalmente nojento.