Carolina do Sul continua invencível contra LSU, Angel Reese comete falta nos minutos finais

EUuma batalha feroz de SEC potências, Nº 1 da Carolina do Sul orquestrou um retorno notável contra Nº 9 LSUgarantindo um 76-70 vitória.

Apesar de estar perdendo por cinco pontos no intervalo, o Galos de guerra mostraram sua resiliência, ampliando sua série de invencibilidade e conquistando sua 28ª vitória consecutiva fora de casa.

O retorno surpreendente da Carolina do Sul

O tão esperado confronto atingiu seu clímax com um placar empatado de 70-70 e apenas 1:37 no relógio.

Carolina do Sul Bree Hall e Raven Johnson emergiram como heróis, com Hall acertando uma cesta de 3 pontos crucial e Johnson fechando o acordo com uma bandeja nos segundos finais.

O Galo de jogo O placar equilibrado desempenhou um papel crucial na recuperação.

Chloé Kitts liderou o ataque com 14 pontos, enquanto cada integrante do time titular contribuiu com dois dígitos.

A profundidade dos Gamecocks brilhou, com 16 pontos combinados no banco, ressaltando seu status como uma força a ser reconhecida tanto nas facetas ofensivas quanto defensivas.

Gamecock está capitalizado após a falta de Angel Reese

O confronto de alto risco viu o atacante Angel Reese sofrer uma falta faltando 4:02 para o fim.

Apesar de seu desempenho impactante contra Kamilla Cardosoas faltas de Reese se tornaram um ponto de viragem.

Os Tigres, liderando por 67-65 quando Reese deixou o tribunal, testemunhou um aumento tardio de Carolina do Sulfechando o jogo com uma sequência de 11-3.

Reese a sujeira teve um impacto profundo no desempenho da LSU.

A equipe, prosperando quando Reese estava no chão (+10), enfrentou uma queda acentuada (-16) durante sua ausência.

Com Sa’Myah Smith fora para a temporada, Reese importância para LSUs o sucesso foi evidente, enfatizando a necessidade de ela permanecer na quadra contra adversários de primeira linha.

Na batalha individual entre Reese e Cardosoa primeira mostrou seu brilhantismo ao superar o Carolina do Sul centro 15-11.

No entanto, as faltas indisciplinadas de Reese, incluindo a quinta contra Ravena Johnsonrevelou-se dispendioso.

Enquanto LSU lutou com substituições limitadas, Carolina do Sul a profundidade se tornou uma virada de jogo.

A segunda unidade, com jogadores como Sania Feagin, MiLaysia Fulwileye Ashlyn Watkinsdesempenhou papéis fundamentais.

As contribuições defensivas de Feagin, Fulwiley’s triplos oportunos, e a habilidade defensiva de Watkins mostrou o Galos de guerra capacidade de brilhar além de sua escalação inicial.