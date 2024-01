Cartão de crédito: NOVA pesquisa revela dados IMPRESSIONANTES; Confira agora

Uma recente pesquisa conduzida pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em colaboração com o Instituto Datafolha, revelou que 80% dos consumidores brasileiros consideram o cartão de crédito como um aliado no gerenciamento das finanças. A pesquisa destaca a percepção positiva que a maioria dos consumidores tem em relação ao cartão de crédito.

Segundo os dados levantados, os entrevistados enxergam o instrumento como uma ferramenta eficaz para o controle e acompanhamento de gastos, destacando seu papel fundamental na organização das finanças pessoais. A pesquisa da Abecs em parceria com o Datafolha reflete não apenas a realidade atual do cenário financeiro brasileiro, mas também aponta para a evolução do papel do cartão de crédito na vida dos consumidores.

Finanças dos brasileiros em 2024

Uma recente pesquisa, realizada para analisar as perspectivas financeiras dos brasileiros em 2024, revelou um cenário otimista entre os entrevistados. Segundo o levantamento, 55% das pessoas acreditam que, no início do ano, sua situação financeira será melhor em comparação ao mesmo período de 2023.

Os resultados apontam para uma expectativa positiva em relação ao desenvolvimento econômico e às condições financeiras individuais, indicando uma confiança considerável por parte dos consumidores. A pesquisa buscou captar as percepções da população sobre o panorama econômico futuro.

Além disso, o estudo evidenciou um comportamento financeiro responsável por parte dos brasileiros em relação ao uso do cartão de crédito. De acordo com os dados levantados, 87% dos entrevistados, o equivalente a quase nove em cada dez, realizam o pagamento integral da fatura no vencimento, evitando assim entrar no chamado crédito rotativo.

“Temos realizado esse acompanhamento há mais de cinco anos, e a constatação é de que a grande maioria das pessoas incorporou de vez o uso do cartão em sua rotina como um meio de pagamento, sem se endividar”, disse Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da Abecs

Diante desses resultados, analistas financeiros ressaltam a relevância de práticas responsáveis de gestão financeira, destacando a importância do planejamento. O otimismo manifestado pelos consumidores, aliado ao uso responsável do cartão de crédito, sinaliza uma abordagem mais cautelosa e informada em relação às finanças pessoais por parte da população brasileira.



Você também pode gostar:

Cartão de crédito como aliado financeiro

De acordo com os dados da pesquisa, entre os atributos mais valorizados do cartão de crédito, o parcelamento desponta como líder, sendo citado por 47% dos entrevistados. Esse recurso permite aos consumidores uma maior flexibilidade no pagamento, facilitando a gestão de despesas de maior montante.

A agilidade nas transações também se destaca, com 43% dos participantes reconhecendo esse aspecto como um diferencial positivo do cartão de crédito. A rápida conclusão das operações financeiras é percebida como uma vantagem significativa no cotidiano dos consumidores.

A pesquisa ainda evidenciou a importância da praticidade nas compras online, com 40% dos entrevistados destacando esse atributo como um fator determinante para escolher um cartão de crédito. A comodidade de realizar transações pela internet reforça a adaptabilidade desse meio de pagamento às demandas do comércio eletrônico.

Outros motivos mencionados incluem o prazo para pagamento, citado por 31% dos participantes, e a segurança nas transações, apontada por 27%. Esses elementos complementam os principais fatores que contribuem para a preferência dos consumidores pelo cartão de crédito.