Carteira do idoso: Quais são os benefícios ofertados? Veja como solicitar online

Você sabia que existe um documento que garante diversos benefícios para as pessoas com mais de 60 anos no Brasil? É a carteira do idoso, um instrumento que facilita o acesso a vários direitos sociais previstos no Estatuto do Idoso.

Neste artigo, vamos explicar o que é a carteira do idoso, quem pode solicitar, quais são os benefícios ofertados e como fazer o pedido online de forma rápida e segura. Confira!

O que é a carteira do idoso?

A carteira do idoso é um documento emitido pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH) que comprova a renda das pessoas com mais de 60 anos que recebem até dois salários mínimos.

Assim, os idosos que seguem as exigências podem ter acesso aos direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso, como o transporte interestadual gratuito ou com desconto.

Dessa forma, a carteira do idoso tem as informações de identificação da pessoa e um QR Code ou código alfanumérico para verificação da validade da carteira. Além disso, ela é válida em todo o território nacional e tem duração de dois anos, podendo ser renovada após esse período.

Quem pode solicitar o documento?

Podem solicitar a carteira do idoso as pessoas com mais de 60 anos que não têm como comprovar renda individual e que recebem até dois salários mínimos. Essas pessoas devem estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter o Número de Identificação Social (NIS).

Vale lembrar que a solicitação do documento pode ser feita de forma 100% online, por meio do site Gov.br. O processo é simples e rápido, basta seguir os passos abaixo:



Em primeiro ligar, entre na página do Gov.br; Depois, selecione a opção “Iniciar”; Em seguida, clique na opção “Emitir carteira”; Depois, será necessário fazer login com a sua conta do Gov.br; Por fim, siga as orientações da tela e informe todos os documentos necessários para a solicitação.

Após finalizar o passo a passo acima e os documentos estiverem validados, a carteirinha do idoso já estará disponível para impressão e o beneficiário já poderá aproveitar todas as suas vantagens.

Ademais, vale lembrar que também é possível emitir o documento de forma presencial. Para isso, basta se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência com os seus documentos pessoais e comprovantes de renda, quando for o caso.

Quais são os benefícios ofertados pela carteira do idoso?

A carteira do idoso oferece diversos benefícios para as pessoas com mais de 60 anos que se enquadram no critério da renda. Veja alguns exemplos: