Carteira do idoso: uma alternativa ao RG para a terceira idade? Entenda

Muitos idosos ainda desconhecem as vantagens proporcionadas pela Carteira do Idoso, um documento emitido pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) que reconhece e proporciona apoio aos idosos em situação de baixa renda.

Ademais, a emissão deste documento é um processo totalmente gratuito e realizado de forma online, visando a praticidade e acessibilidade para esse público.

Instituída pela Lei 10.741/03, a Carteira do Idoso destina-se a indivíduos com 60 anos ou mais no Brasil, onde essa faixa etária já é oficialmente considerada como sendo a de pessoas idosas.

Este documento concede benefícios significativos, como a prioridade em filas, reconhecendo, no entanto, que a idade não implica em invalidez.

Os idosos contam com um estatuto que resguarda seus direitos, assegurando-lhes prioridade, preferência e assistência, variando conforme a situação, para aqueles com mais de 60 anos, ou maiores de 65 anos em determinadas circunstâncias.

Assim, a criação da Carteira do Idoso busca identificar esses indivíduos e facilitar o acesso aos seus direitos, simplificando processos burocráticos.

Isso porque, através das informações contidas na Carteira do Idoso, os cidadãos podem pleitear seus direitos de forma mais eficaz.

A aceitação nacional deste documento é possível devido à sua origem em uma lei federal, conferindo-lhe validade por dois anos. Após esse período, é necessário realizar a revalidação do documento, garantindo a continuidade dos benefícios.

Enfim, se você deseja compreender melhor as funcionalidades desse novo documento e obter informações adicionais relevantes, confira detalhes essenciais no texto que preparamos abaixo.



Esclarecimento sobre a Carteira do Idoso: complementando, não substituindo o RG

Contrariamente a alguns mal-entendidos, é importante destacar que a Carteira do Idoso não tem a intenção de substituir o Registro Geral (RG), que continua a ser o documento principal para a identificação dos cidadãos.

A função da carteirinha é complementar os documentos utilizados pela pessoa idosa, proporcionando uma forma adicional de identificação.

Adicionalmente, é válido observar que o número de identificação presente na Carteira do Idoso difere do número de identificação do RG, tornando impossível a substituição direta de um pelo outro.

Em vez disso, a carteirinha serve como um documento suplementar, oferecendo informações adicionais que podem ser solicitadas em determinadas situações.

É importante ressaltar que, em alguns locais, pode ser exigido o uso exclusivo de um dos documentos, enquanto em outros casos a apresentação de ambos, RG e Carteira do Idoso, pode ser solicitada.

Portanto, a orientação é sempre estar atento aos requisitos específicos de cada local, garantindo assim uma identificação adequada em diferentes contextos.

Requisitos para solicitar a Carteira do Idoso

Nem todos os idosos têm direito à emissão da Carteira do Idoso. Isso porque, como se trata de um benefício social, o governo federal estabelece critérios específicos para a obtenção desse documento, e é importante verificar se você atende aos requisitos.

Assim sendo, para solicitar a Carteira do Idoso, é necessário possuir:

Idade: Ter mais de 60 anos de idade é o primeiro critério essencial;

Renda Familiar: A renda familiar deve ser de, no máximo, dois salários mínimos por mês. Isso é crucial para garantir que o benefício seja destinado às pessoas que realmente necessitam;

Cadastro no CadÚnico: Estar cadastrado no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico) é outro requisito importante. O CadÚnico é uma ferramenta que ajuda na identificação e seleção de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Caso você não esteja cadastrado no CadÚnico, é necessário comparecer ao CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) para realizar a inscrição.

Após a conclusão desse processo e a emissão do NIS (Número de Identificação Social), será possível solicitar a emissão da Carteira do Idoso.

Como solicitar o documento?

Para obter a Carteira do Idoso, os cidadãos têm a flexibilidade de escolher entre a emissão online ou o atendimento presencial.

Dessa forma, aqueles sem acesso à internet podem dirigir-se ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde o documento será gerado e impresso.

É importante ressaltar novamente que, a validade da carteirinha é de dois anos, sendo necessário renová-la online ou no CRAS após esse período.

A seguir, apresentamos um passo a passo para a emissão online da Carteira do Idoso:

Antes de tudo, acesse o site oficial da Carteira do Idoso; Em seguida, selecione a opção “Emitir Carteira”; Depois, faça login na sua conta Gov.br ou crie uma nova conta, garantindo a segurança dos seus dados pessoais; Logo após, autorize o uso dos seus dados pessoais para a emissão da carteirinha; Na próxima tela, escolha a opção “Emitir Carteira de pessoa idosa”; Após a emissão, você terá a opção de imprimir a carteira ou salvá-la no seu computador ou celular.

Por fim, é válido mencionar que a renovação pode ser realizada de forma conveniente. Basta ler o QR Code ou inserir o número do documento na opção “Validar carteirinha” disponível no site.