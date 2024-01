Carvajal marca a vitória no último suspiro e o Real Madrid completa a recuperação no segundo tempo contra o Almeria

Ainspirado Almería abriu uma vantagem de dois gols no segundo tempo, mas Real Madrid de alguma forma encontrei uma maneira de completar um grande retorno no final da paralisaçãoe e garantiu um vitória por 3-2 no Santiago Bernabéu no domingo.

Os visitantes pegaram o Los Blancos de surpresa, com A generosidade de Ramazan marcando um dos gols mais rápidos desta temporada com apenas 38 segundos de jogo.

Sem surpresa, Real Madrid dominou a bola a partir desse ponto, registrando 75 por cento de posse de bola antes do intervalo. Ainda, Carlos Ancelotti lado não conseguiu encontrar maneiras de quebrar A defesa rígida do Almeríacom os donos da casa não conseguindo registrar um único chute a gol no primeiro tempo.

Como se não bastassem suas lutas iniciais, um Nacho Fernández serra de folga extraviada Edgar González desferiu um remate de fora da área e a bola terminou no canto superior direito do Kepa Arrizabalaga objetivo de dobrar a vantagem do Almeria.

Retorno no segundo tempo

Real Madrid se recuperou após o intervalo, com Jude Bellingham convertendo de pênalti depois que um pênalti polêmico foi concedido aos anfitriões após Kaiky’s handebol na caixa.

Levou Almería apenas cinco minutos para atacar novamente, com Real Madrid produto da academia Sérgio chega encontrando o fundo da rede. Mesmo assim, o gol foi anulado por um falta sobre Bellingham na preparação.

Almería os jogadores pareciam furiosos após essas duas decisões de arbitragem e Real Madrid aproveitou a falta de concentração para empatar Vinícius Júnior faltando 20 minutos.

Jude BellinghamFoto: JOSÉ A. GARCIAMARCA

Os homens de Ancelotti pensei que eles haviam completado a recuperação no segundo tempo Bellingham, que marcou o segundo da noite com uma finalização suave aos 77 minutos, mas seu gol foi anulado por impedimento.

O goleiro do Almeria, Luis Maximiano, rejeitou Vinicius quatro minutos depois, mas o Los Blancos prendeu os convidados de volta às suas áreas e conseguiu virar o jogo já nos acréscimos.

Bellingham encontrou Dani Carvajal com um cabeçalho dentro da caixa e o Real Madrid o lateral-direito marcou a vitória tardia para garantir os três pontos para os líderes da LaLiga EA SPORTS.

Los Blancos lideram a tabela com 51 pontos, dois pontos acima do segundo colocado Girona, enquanto Almería está na última posição da classificação, não tendo registrado nenhuma vitória em 21 jogos até o momento.