Casa Branca atingida por chamada falsa para o 911 denunciando incêndio, pessoa presa

Alguém golpeou a Casa Branca esta semana, se você pode acreditar nisso – e, aparentemente, o brincalhão fez com que os socorristas corressem para o berço do POTUS.

De acordo com a Associated Press, uma chamada falsa para o 911 foi feita na manhã de segunda-feira na área de DC, logo depois das 7h … e a pessoa que telefonou apresentou um relatório BS sobre um incêndio que ocorreu na Avenida Pensilvânia, 1600, enquanto seguia para alegar que alguém estava preso lá dentro.

Presidente Joe Biden e sua família não estavam no WH esta manhã, aliás… eles estavam em Camp David, e não muito depois – ele pousou na Filadélfia para um evento da MLK hoje mais tarde.

Não está claro se JB teve conhecimento imediato da tentativa de golpe – mas, de qualquer forma, parece que funcionou… porque a AP relata que o corpo de bombeiros local correu para a Casa Branca, onde se encontrou com funcionários secretos para descobrir descobrir o que diabos estava acontecendo.

Claro, nada disso era verdade… algo que o oficial percebeu rapidamente. A AP diz que quando as autoridades tentaram ligar para o número que ligou primeiro – a pessoa do outro lado negou ter feito tal ligação… então a coisa toda foi apenas uma brincadeira elaborada.

Incidentes de golpes acontecem com celebridades o tempo todo – mas é impressionante que DC tenha sido enganada na residência mais famosa do mundo. Você pensaria que eles teriam câmeras no local… aparentemente não!