Casa de ‘The Princess Diaries’ em São Francisco usada para filmagens foi vendida por US $ 6,5 milhões

A escola secundária de Mia Thermopolis de “The Princess Diaries” encontrou um comprador… depois de quase 3 meses no mercado… TMZ descobriu.

De acordo com registros imobiliários… os proprietários da impressionante residência de estilo mediterrâneo de US$ 6,5 milhões em São Francisco… que também serviu como exterior da escola secundária na comédia de 2001 estrelada por Anne Hathaway … aceitou uma oferta pela casa na sexta-feira passada.

A vila de 4 quartos, 4 banheiros, 12 quartos e 4.554 pés quadrados de área útil é, sem dúvida, digna da realeza… ostentando uma sala de mídia, elevador, uma academia no nível inferior e uma garagem para um carro com um armário de lavanderia .

No exterior, há um jardim na cobertura com cozinha externa e fogueira… com vistas majestosas sobre a Baía de San Francisco, vista da cidade ao norte e leste e vista da floresta a oeste.